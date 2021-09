Fast Festivalfeeling beim Umsonst & Draussen in Würzburg

Vom 2. September an gilt in Bayern die neue Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Eine glückliche Fügung für die Organisatoren des Umsonst & Draussen Festivals in Würzburg. Denn somit darf das Festival mehr Besucherinnen und Besucher empfangen.

Für alle gilt dann die 3G-Regel: "Das ist zwar mehr Aufwand beim Einlass, aber bedeutet mehr Freiheit auf dem Veranstaltungsgelände - so fühlt es sich fast festivalmäßig an", sagte Festival-Leiter Ralf Duggen im Gespräch mit dem BR.

Maskenpflicht und Abstandsregel entfallen

Und es gibt noch weitere Lockerungen: Die Maskenpflicht und die Abstandsregeln auf dem Gelände entfallen. Lediglich am Einlass an den Mainwiesen ist eine Maske zu tragen, da dort eine Engstelle ist. Die geplanten Sitzplätze fallen weg und die Besucher können sich frei auf dem Gelände bewegen.

Die zwei Programmblöcke pro Tag, zu denen sich Besucher jeweils kostenlose Tickets und damit einen Sitzplatz reservieren konnten, werden ebenso aufgelöst: Die Bindung an einen Programmblock fällt weg und die Besucher können ihre Reservierung als flexibles Tagesticket nutzen. Das mache den Einlass laut Duggen entspannter, "weil die Leute jetzt jederzeit kommen und gehen können".

Umsonst & Draussen 2021: Resttickets an der Tageskarte

Zusätzlich werden weitere Ticketreservierungen möglich gemacht. "Wir bleiben bei den Reservierungen und öffnen das Festivalgelände nicht vollständig, weil wir so den Überblick behalten und das Gelände ja eine begrenzte Kapazität hat", erklärt Duggen.

Wenn im Voraus im Ticketshop nicht alle Tickets verkauft werden, werde es sehr eingeschränkt die Möglichkeit geben, an der Tageskasse ein Ticket zu bekommen. Duggen fügt jedoch hinzu: "Wir empfehlen, einen benötigten Test vor dem Festivalbesuch an einer der zahlreichen Stationen in Würzburg mit Vorlauf durchzuführen. Es gibt vor Ort während der Öffnungszeiten eine Teststation, hier können aber Wartezeiten entstehen."