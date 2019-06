Fast drei Promille: Betrunkener fährt auf A7 Schlangenlinien

Mehrere Autofahrer hatten der Polizei einen Audi A6 gemeldet, der in Schlangenlinien in Fahrtrichtung Ulm fahren würde. Das Auto fiel auch einer Streife der Bundespolizei auf. Die Beamten stoppten den Wagen an einer Betriebsumfahrt in Höhe Dettelbach.

Deutliche "Fahne"

Im Gespräch mit dem Fahrer bemerkten die Bundespolizisten gleich die deutliche „Fahne“ des Fahrers. Nach Eintreffen einer Streife der Autobahnpolizei Würzburg-Biebelried wurde bei dem Mann aus dem Raum Bamberg ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis erstaunte sogar die Beamten: Das Gerät zeigte einen Wert von fast 3 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Die Beamten stellten an Ort und Stelle den Führerschein des Betrunkenen sicher. Das Auto musste er abstellen. Den 54-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Gefährdete Autofahrer sollen sich melden

Autofahrer, die durch die Fahrweise des Betrunkenen gefährdet worden sind, sollen sich bitte bei der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried melden (09302/9100).