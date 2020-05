Fast alles ist "triftiger Grund" zum Verlassen der Wohnung

Begründung: Weil es so viele „triftige Gründe“ gibt, die Wohnung zu verlassen, entsteht den Klägern kein Schaden.

Kläger finden Ausgangsbeschränkungen nicht verhältnismäßig

Nach Ansicht der Kläger sind die Ausgangsbeschränkungen in Bayern zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr verhältnismäßig. Das Ziel, die Corona-Infektionszahlen einzudämmen, sei bereits erreicht worden. Außerdem werde aus den Bestimmungen nicht klar, was als „triftiger Grund“ gilt, die eigene Wohnung zu verlassen.

Bestimmungen zu ungenau

Einerseits dürften die Bürger zwar zum Einkaufen gehen, nicht aber an Beerdigungen von engen Freunden oder Lebenspartnern teilnehmen. Der Freistaat Bayern nehme beispielsweise bei einem Ladenbesuch das Risiko einer Infektion in Kauf und bewerte kommerzielle Interessen höher als familiäre Belange. Im Übrigen seien die Bestimmungen zu ungenau, so dass die Bürger nicht erkennen könnten, wann er seine Wohnung verlassen dürfe und wann nicht.

Es gibt fast keine Ausnahmen mehr

Dem aber widerspricht der Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in Ansbach. Jeder sachliche Grund, die eigenen vier Wände zu verlassen, könne als triftiger Grund angesehen werden, solange er nicht verboten sei.

"Aus einer Gesamtschau der Regelbeispiele ergibt sich (…) in hinreichender Weise, dass im Grundsatz jeder sachliche und einer konkreten, nicht von vornherein unzulässigen Bedürfnisbefriedigung dienende Anlass als „triftiger Grund“ (…) geeignet ist, das Verlassen der eigenen Wohnung zu rechtfertigen." Zitat aus Urteilsbegründung

Bedeutet: Eigentlich ist fast jede Begründung zum Verlassen der Wohnung ein triftiger Grund. Ausnahmen gibt es fast keine mehr, es sei denn, sie sind ausdrücklich verboten, wie etwa die Beerdigung eines Freundes. „Wenn Einzelhändler geöffnet haben dürfen, dann muss ich ja auch aus meiner Wohnung rausgehen dürfen, um den Einzelhandel aufzusuchen“, so Franziska Haberl, Pressesprecherin des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs.

Ausgangsregelungen in Bayern zumutbar

Was erlaubt und was verboten ist, könnten die Bürger klar erkennen, meint der VGH-Senat in Ansbach in seinem Urteil. Wenn in Einzelfällen nicht klar sei, was gemeint ist, müsse das hingenommen werden. Schließlich sei die Allgemeinverfügung nur für einen begrenzten Zeitraum gültig. Deshalb betrachtet der Senat die Einschränkungen durch die Ausgangsregelungen in Bayern als zumutbar an.