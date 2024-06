Fast alle Haushalte am Glasfasernetz: Stolz in Großbardorf

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Der Ausbau des Glasfasernetzes kann in Deutschland bürokratisch und langwierig werden. Nicht so in der kleinen unterfränkischen Gemeinde Großbardorf. Hier haben sie innerhalb nur einen Jahres fast alle Haushalte an das Glasfasernetz angebunden.