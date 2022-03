Fast 600 Millionen Euro für bayerische Polizei

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will die bayerische Polizei sowohl finanziell als auch personell weiter aufbauen. Im Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 steht eine Rekordsumme von 596 Millionen Euro für Polizei bereit, teilt das Innenministerium mit.

"Hightech-Streifenwagen" in Nürnberg präsentiert

Damit werde in hochmoderne Ausstattung der Einsatzkräfte investiert, so Herrmann. Teil davon ist ein "Hightech-Streifenwagen", den die Polizei auf der Nürnberger Fachmesse für Sicherheitstechnologie, der "Enforce Tac", am Dienstag und Mittwoch präsentiert.

Bayerische Polizei wird größer

Auf ihrem eigenen Stand will die bayerische Polizei zudem für mehr Nachwuchs werben. Seit dem Jahr 2017 sollen laut Herrmann bis kommendes Jahr insgesamt 3.500 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Dieses Jahr sollen rund 1.750 Neueinstellungen erfolgen, heißt es in der Mitteilung des Innenministeriums weiter. Nach Abzug der Ruhestands- und Todesfälle seien insgesamt 217 mehr Polizistinnen und Polizisten in diesem Frühjahr im Dienst, so Herrmann.

Die "Enforce Tac" ist eine internationale Fachmesse für die neuesten Trends der Sicherheitsbranche mit mehr als 300 Ausstellern. Die bayerische Polizei ist mit einem eigenen Stand vertreten. Dort war Innenminister Herrmann am Dienstag zu Besuch.