Fast 60.000 Besucher beim Volkacher Weinfest

In Volkach geht heute Abend das 71. Fränkische Weinfest zu Ende. Die Winzer, Gastronomen und der Tourismusleiter Marco Maiberger können mehr als zufrieden sein. An den fünf Weinfesttagen kamen bis gestern Abend 58.000 Besucher. Mit dem traditionellen Beat-Abend für die Jüngeren endet das Weinfest heute, sodass am Abend die Marke von 60.000 Besuchern mit Sicherheit überschritten wird.

Volkacher Weinfest verlief größtenteils friedlich

Abgesehen von einer kleinen Rangelei ist das Schoppenfest friedlich und ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Am Samstagabend hatte ein 25-Jähriger einem 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Angreifer muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Die Polizei war jeden Abend mit Beamten vor Ort. Das Volkacher Weinfest ist das älteste und größte in ganz Franken. Sechs Tage lang ist der Weinort traditionell im Ausnahmezustand.