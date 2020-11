Fast 500 Kilo Kokain geschmuggelt - mehrere Jahre Haft

Die erste Strafkammer des Landgerichts Memmingen hat gegen sechs Angeklagte Haftstrafen zwischen sechs und sieben Jahren wegen Beihilfe zum gemeinschaftlichen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verhängt, wie das Gericht mitgeteilt hat. Es geht um große Mengen Kokain, das in Bananenkisten versteckt war.

Kokain - versteckt in Obstkisten

Die Angeklagten waren nach der Überzeugung des Gerichts in der Nacht vom 14.12.2019 auf den 15.12.2019 in die Betriebsräume einer Obsthandlung in Neu-Ulm eingedrungen, wo fast 500 Kilogramm Kokain in Bananenkisten versteckt war. Das Kokain war laut Gericht vorher von Ecuador aus mit dem Schiff in die Niederlande eingeführt und von dort zur Obsthandlung gebracht worden, ohne dass deren Mitarbeiter das wussten.

Ermittler kommen den Drogendealern zuvor

Nachdem sie das Kokain entdeckt hatten, haben Ermittler die Drogen gegen Imitate ausgetauscht. Die jetzt Verurteilten sind beim Versuch das Kokain an einen anderen Ort zu bringen, festgenommen worden. Das Gericht hat gegen vier der Angeklagten jeweils eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und für die beiden anderen Angeklagten von jeweils sieben Jahren verhängt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.