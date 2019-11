Fast 450.000 Beschäftigte in der Sozialwirtschaft in Bayern

Angesichts der hohen Zahl von Beschäftigten in der Sozialwirtschaft in Bayern hat die bayerische Sozialministerin Kerstin Schreyer von einem "Jobmotor" gesprochen. Innerhalb der letzten fünf Jahre ist die Zahl der Beschäftigten um 65.000 gestiegen. Ende 2017 arbeiteten demnach knapp 450.000 Menschen im Freistaat in sozialen Berufen.

Arbeitgeber im Sozialwesen: "Hidden Champions"

Arbeitgeber im Sozialwesen seien die "Hidden Champions" bei den Arbeitsplätzen, sagte Sozialministerin Kerstin Schreyer. Allein die Diakonie beschäftige 94.000 Menschen in Bayern, 2.000 mehr als der Audi-Konzern weltweit. Im Jahr 2017 trug die Sozialwirtschaft insgesamt 20,5 Milliarden Euro zur bayerischen Wirtschaftsleistung bei.

Höherer Verdienst als im Gastgewerbe oder Einzelhandel

Die Zahlen gehen aus der neuen Studie "Sozialmarkt Bayern" hervor, die durch das Bayerische Sozialministerium gefördert wird. Die Studie zeige auch, dass das Image der schlechten Bezahlung in sozialen Berufen nur teilweise stimme, so Schreyer. Der durchschnittliche Bruttoverdienst für einen Vollzeitjob in der Sozialwirtschaft lag 2017 bei 3.582 Euro – und damit höher als im Gastgewerbe oder Einzelhandel. Trotzdem betonte die CSU-Ministerin: "Die Arbeit am Menschen muss uns etwas wert sein. Die Menschen in sozialen Berufen halten unsere Gesellschaft am Laufen."

ConSozial: Kongressmesse für Fach- und Führungskräfte in Nürnberg

Alle Ergebnisse der Studie werden bei der ConSozial am 6. und 7. November vorgestellt. Die ConSozial ist die Kongressmesse für Fach- und Führungskräfte der Sozialwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Alljährlich im Herbst informieren sich rund 6.000 Fachbesucher im Messezentrum Nürnberg an zwei Tagen über die neusten Entwicklungen und Trends der Sozialwirtschaft. Parallel findet der KITA-Kongress statt, der sich an Fach- und Führungskräfte von Kitas wendet. Die ConSozial wird vom Bayerischen Sozialministerium veranstaltet.