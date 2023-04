Fast 400 Sportler laufen in Zirndorf für krebskranke Kinder

Am Sonntag sind beim ChaRUNity-Lauf in Zirndorf im Landkreis Fürth gut 370 Sportlerinnen und Sportler für den guten Zweck an den Start gegangen. So kamen über 10.000 Euro an Spendengeldern für krebskranke und benachteiligte Kinder zusammengekommen. Der Erlös geht zu 75 Prozent an die Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. in Nürnberg (EKK).

Der gemeinnützige Verein arbeitet eng mit der Kinderkrebsstation der Cnopf'schen Kinderklinik zusammen. Mit dem Geld sollen unter anderem Musikinstrumente für Therapieangebote gekauft werden, sagte EKK-Vorstandsmitglied Michael Satzinger am Rande der Veranstaltung. Die anderen 25 Prozent erhält die Stadt Zirndorf, welche das Geld zweckgebunden für kranke und benachteiligte Kinder einsetzen wird.