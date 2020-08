Fast 30 Mauersegler-Pärchen nisten im Bayerischen Wald

Mauersegler werden oft mit Schwalben verwechselt, sind mit diesen aber nicht verwandt. Die Vögel sind wahre Flugkünstler und leben fast ununterbrochen in der Luft, schlafen sogar im Flug. Nur zum Brüten, zwischen Mai und August, suchen sie Boden unter ihren kleinen, fast verkümmerten Füßen. Und diesen Boden haben dieses Jahr 28 Mauersegler-Pärchen im Bayerischen Wald gefunden.

65 Jungvögel in Kirchdorf im Wald

Genauer gesagt in Kirchdorf im Wald, an den Hauswänden von Johannes Dalloz. Seit zehn Jahren kümmert sich der 77-Jährige um die zweitschnellsten Vögel der Welt. In mehr als 30 Nistkästen, die er rund um sein Haus angebracht hat, finden Mauersegler-Pärchen ihre Brutstätte. Dieses Jahr waren es so viele wie noch nie: 28 Pärchen und stolze 65 Jungvögel.