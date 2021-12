Fast 20 Prozent der bayerischen Polizisten nicht geimpft

Beinahe 20 Prozent der bayerischen Polizistinnen und Polizisten haben sich bisher nicht impfen lassen. Das hat das Innenministerium bei einer Abfrage der 3G-Regelungen am Arbeitsplatz herausgefunden. Problematisch ist das vor allem bei Streifenbeamtinnen und -beamten, denn sie sollen auch die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren - etwa in der Gastronomie. Denn noch immer sind ungeimpfte Gäste in 2G-Räumen unterwegs und zeigen gefälschte Impfpässe vor.

"Grotesk": Ungeimpfte Beamte kontrollieren 2G-Regeln

Der bayerische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Jürgen Köhnlein, kann nicht verstehen, warum sich ein Teil seiner Kollegen nicht impfen lassen will. Für ihn ist das nur schwer mit den Dienstpflichten zu vereinbaren. Es sei grotesk, dass nicht-geimpfte Einsatzkräfte 2G-Vorgaben kontrollieren.

Wenn Einsätze geplant seien, könne der Dienstherr noch reagieren und die Nicht-Geimpften nicht einsetzen. Aber wenn etwas Unvorhergesehenes passiere, müsse jede Polizistin und jeder Polizist schnell vor Ort kommen, egal mit welchem Impfstatus.

Ärger über ungeimpfte Kollegen

Die Polizei hat ein Impf-Problem in den eigenen Reihen. Das bestätigt auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU. Nur 81 Prozent der Polizisten sind geimpft oder genesen. Dass sich also fast jeder fünfte Polizist bislang nicht immunisieren ließ, hat das Ministerium erst vor kurzem festgestellt, als die 3G-Regelungen am Arbeitsplatz abgefragt wurden.

Oft hätten selbst die Vorgesetzten nichts von ihren ungeimpften Mitarbeitern gewusst, so Herrmann. Auf den Dienststellen gebe es Unmut bei einer Reihe von Polizeikolleginnen und -kollegen, weil sie jetzt erst mitbekommen hätten, welche Kolleginnen und Kollegen nicht geimpft seien. Laut Herrmann kommt es teilweise auch zu Konflikten, wenn geimpfte Polizisten mit ungeimpften Kolleginnen und Kollegen in einem Streifenfahrzeug eingeteilt sind.

Herrmann: Ungeimpfte Polizisten in geplanten Einsätzen "kaum vertretbar"

Auch Herrmann hält es für "kaum vertretbar", wenn ungeimpfte Polizisten im Streifendienst mit Bürgern in Kontakt kommen oder sogar noch 2G-Regeln kontrollieren. Bisher ist das laut Innenminister aber nicht ausgeschlossen. Das werde jetzt im Einzelfall geprüft.

Bei geplanten Einsätzen ist das laut Herrmann kaum zu vertreten. Man könne ja in eine Lokalität, in die praktisch nur Geimpfte und Genesene hineindürfen, schlecht Polizisten hineinschicken, die selbst nicht geimpft sind.

Herrmann hat keine Erklärung

Warum knapp ein Fünftel der Polizisten die Impfung scheut, dafür hat der Minister keine Erklärung. Impfangebote gab und gibt es viele. Schon im März hatte die Polizei eigene Impfzentren aufgebaut. Auch aktuell werden an sechs Standorten Auffrischungsimpfungen angeboten. Hier seien auch Erstimpfungen möglich, so das Ministerium.

Grünen-Politikerin Katharina Schulze fordert Aufklärungskampagne

Die Fraktionschefin der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, fordert jetzt eine interne Aufklärungskampagne für Polizisten. Denn dass 20 Prozent der Polizisten nicht geimpft sind, hält sie für gefährlich. Sie wolle nicht, dass bayerische Polizistinnen und Polizisten angesteckt oder Überträger von Corona würden.

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag, Stefan Schuster, nennt noch einen weiteren Aspekt. Denn die Polizei habe schließlich eine Vorbildfunktion für die Bevölkerung, deshalb müsste die Quote höher sein, so Schuster.

Andere Bundesländer klagen ebenfalls über zu geringe Impfquote bei Polizei

Nicht nur bei der bayerischen Polizei gibt es Probleme mit einer zu niedrigen Impfquote. Auch in andern Bundesländern wie Berlin oder Sachsen wird momentan heftig diskutiert. In Sachsen kommt es laut Medienberichten bereits zu Personalengpässen aufgrund vieler Corona-Infektionen oder Quarantäne-Maßnahmen.