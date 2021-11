Fast 17.000 Teilnehmer beim ARD-Jugendmedientag 2021

Es ist fast wie eine Redaktionssitzung. Etwa 30 Schülerinnen und Schüler des Geschwister Scholl-Gymnasiums Beerenbostel in Garbsen bei Hannover sitzen mit einem Reporter des Bayerischen Rundfunks zusammen. Hier wird gerade diskutiert, ob eine Meldung Nachrichtenwert hat oder nicht. Es geht um Gehwegreinigung. Die 15-jährige Nicole ist nicht überzeugt.

Workshops über das ganze Bundesgebiet

Nicole und die anderen schreiben für die Schülerzeitung. Sie sitzen in der Aula der Schule in Niedersachsen. Der Reporter sitzt in seinem Büro in der Nähe von Nürnberg. Verbunden sind sie per Videokonferenz, zusammen gebracht hat sie der Jugendmedientag der ARD. Die Leiterin der Schülerzeitung, Anne Wiegand, hat die Schüler angemeldet – sie sind schon zum zweiten Mal dabei.

"Es ist super spannend, immer interessant, weil die Themen so vielseitig sind. Und wir den Schülerinnen und Schülern ein ganz buntes Programm anbieten können an einem Schultag – abseits von unserer AG-Struktur, die wir ja sonst haben." Anne Wiegand, Lehrerin

17.000 Teilnehmer

Insgesamt haben beim diesjährigen ARD-Jugendmedientag knapp 17.000 Schülerinnen und Schüler mitgemacht – das waren drei mal so viele wie im vergangenen Jahr. Wegen der Pandemie fanden alle 150 Workshops nur online statt. Am meisten nachgefragt waren die Veranstaltungen zum Thema Fake News. Kinder und Jugendliche über die Gefahren von Falschinformationen aufzuklären, sieht Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks, als drängende Aufgabe.

"Wir müssen den Jugendlichen Handwerkszeug in die Hand geben, wie sie Fake News von seriösen Nachrichten unterscheiden können. Denn nur so können sie auch sich selber eine Meinung bilden zu dem was in diesem Land passiert." Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks