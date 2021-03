Fassbinderhandwerk Tirschenreuth jetzt immaterielles Kulturerbe

Bierfässer nach alter Tradition herstellen gehört jetzt zum Immateriellen Kulturerbe Bayerns. Das Fassbinderhandwerk in Tirschenreuth wurde vom Heimatministerium in das bayerische Landesverzeichnis aufgenommen. Ausgangspunkt des Fassbinderhandwerks bildet eine ehemalige Fassbinderei in Tirschenreuth.

Traditionelles Handwerk in ehemaliger Fassfabrik

Handwerklich Versierte wie Laien können in der Tirschenreuther Handwerkerscheune mitarbeiten und die traditionelle alte Handwerkstechnik erlernen. In der sogenannten Mitmachscheune der ehemaligen Fassfabrik Mickisch wird auch heute noch altes Handwerk ausgeübt. Spezielle Maschinen und Werkzeuge ermöglichen, dass wieder Bierfässer nach Jahrtausend alter Tradition hergestellt werden können.

Ehrenamtliche sammeln altes Werkzeug

Das traditionelle Fassbinderhandwerk in Tirschenreuth wird durch einen Arbeitskreis am Leben gehalten. Dazu sammeln die Ehrenamtlichen unter anderem alte Werkzeuge, Produkte und Pläne. Interessierte können sich zudem selbst handwerklich in den traditionellen Techniken ausprobieren.

Kulturelle Vielfalt in Bayern sichtbar machen

Das bayerische Landesverzeichnis soll das öffentliche Bewusstsein für dieses bedeutsame Erbe stärken und die kulturelle Vielfalt in Bayern sichtbar machen, sagte Heimatminister Albert Füracker (CSU). Inzwischen gibt es 56 Eintragungen. Gemeinsam mit dem Fassbinderhandwerk wurden die Verehrungspraktiken der heiligen Walburga in Eichstätt in das Landesverzeichnis neu aufgenommen.

Seit 2003 stellt die UNESCO immaterielle kulturelle Ausdrucksformen in den Fokus der Öffentlichkeit. Überall auf der Welt sollen überliefertes Wissen und Können als immaterielles Kulturerbe sichtbar gemacht sowie Maßnahmen unterstützt werden, die zur Erhaltung und Weiterentwicklung geeignet sind.