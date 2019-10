Fassadensanierung Neuselsbrunn: weiterer Erfolg für Eigentümer

Bei dem Beschluss ging es um die Finanzierung von Brandschutz-Maßnahmen, die die damalige Hausverwaltung Vonovia Immobilien Treuhand (VIT) per Notgeschäftsführung veranlasst hatte. Der Knackpunkt: Die damalige Hausverwaltung war nicht richtig zur Verwalterin bestellt.

"Wer aber nicht wirksam zur Verwalterin bestellt wurde, kann auch nicht wirksam zu einer Versammlung laden und deshalb war der Beschluss aus Sicht des Amtsgerichts für ungültig zu erklären." Friedrich Weitner, Justizsprecher

Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden. Für viele Wohnungseigentümer ist die Entscheidung des Gerichts ein wichtiger Schritt, wenn es in Zukunft bei weiteren Prozessen um das Thema Schadensersatz geht.

"Der Ausgang der Verhandlung heute ist sehr günstig und verschafft uns eine gute Ausgangsposition für die Schadensersatzklage, die wir jetzt wegen des Fassadenabrisses gegen die Vonovia Immobilien Treuhand anstrengen müssen", Frank Rupprecht, Wohnungseigentümer in einem Neuselsbrunner Hochhaus

Die Sanierung der fünf Hochhäuser kostet Millionen. Viele der Eigentümer sind überzeugt, dass der Abriss der Fassade unnötig war – die Dämmung nicht brandgefährlich wie die Stadt Nürnberg und die Vonovia Immobilien Treuhand angeben.

Hausverwaltung Vonovia abgesetzt

Es ist der zweite Erfolg vor Gericht: Anfang des Jahres ermöglichte eine Entscheidung des Amtsgerichts Nürnberg den Eigentümern ihre ehemalige Hausverwaltung Vonovia Immobilien Treuhand abzusetzen und eine neue zu wählen.

600 Bewohner von Sanierungsarbeiten betroffen

Vor rund einem Jahr war bekannt geworden, dass in der Dämmung der Hochhausfassade brennbares Material verbaut war. Die Stadt Nürnberg ließ die Fassade in kürzester Zeit entfernen. Rund 600 Bewohner der Hochhäuser mussten daraufhin praktisch im Rohbau den Winter überstehen. Schimmel breitete sich in den kalten und nassen Wohnungen aus.

Derzeit wird auf Hochtouren die neue Dämmung an den fünf Hochhäusern wieder angebracht – noch vor Weihnachten soll sie fertig sein.