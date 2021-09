Fassadenabriss-Streit in Nürnberg: Millionen-Prozess startet

Das Nürnberger Amtsgericht beschäftigt sich ab Anfang Oktober mit der Schadensersatzklage der Wohnungseigentümer-Gemeinschaft der fünf Hochhäuser in Nürnberg-Neuselsbrunn. Das bestätigte Justizsprecher Friedrich Weitner BR24.

Mehr als 15 Millionen Euro Schadensersatz gefordert

Die Eigentümer fordern unter anderem mehr als 15 Millionen Euro Schadensersatz von ihrer ehemaligen Hausverwaltung, der Vonovia Immobilien Treuhand GmbH. Sie werfen der Verwaltung unter anderem eine Pflichtverletzung in Bezug auf die Sanierung der Außenfassade vor. Viele Wohnungseigentümer sind davon überzeugt, dass der Abriss der Fassaden und Dämmung unnötig war.

Brennbares Material in Fassade

Ende 2018 wurden die Fassaden der fünf Hochhäuser entfernt, da laut Verwaltung und Stadt Nürnberg in der Dämmung brennbares Material verbaut gewesen sein soll. Rund 600 Bewohner der Hochhäuser mussten daraufhin einen Winter ohne Dämmung verbringen, in einigen Wohnungen breitete sich Schimmel aus.

Zu wenig Platz in Gerichtsgebäude

Damit alle Beteiligten an dem Prozess teilnehmen können, wird nicht im Gerichtsgebäude verhandelt, sondern im Großen Saal der Meistersingerhalle, dem Kultur- und Kongresszentrum der Stadt Nürnberg, so Weitner. Der Streit um den Fassadenabriss hat bereits in der Vergangenheit die Gerichte beschäftigt, da ging es um Teilaspekte, nun startet der Schadensersatzprozess.