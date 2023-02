Faschingszüge in Unterfranken: Einsatzkräfte bereiten sich vor

In den kommenden Tagen werden erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie wieder in vielen Orten in Unterfranken die Narren ohne Einschränkungen durch die Straßen ziehen. Auch der Würzburger Faschingszug, der als längster Faschingszug Süddeutschlands gilt, kann wieder stattfinden. Laut Veranstalter haben sich dieses Jahr 150 Gruppen mit 3.500 Teilnehmenden angemeldet. In den Jahren vor der Corona-Pandemie haben dem Zug bis zu 100.000 Menschen zugeschaut. Die Einsatzkräfte von BRK und Polizei rechnen am Sonntag mit ähnlich vielen Besucherinnen und Besuchern und bereiten sich dementsprechend vor.

Polizei erwartet viele Narren

Die Polizei erwartet bei den unterfränkischen Faschingsumzügen ein "hohes Besucheraufkommen" wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie, so ein Sprecher auf BR24-Nachfrage. Aktuell stehe die Polizei in ständigem Austausch mit den Kommunen, um gemeinsame Sicherheitskonzepte festzulegen. In ganz Unterfranken seien die Einsatzkräfte in den kommenden Faschingstagen verstärkt im Einsatz. Neben der Sicherheit seien der Polizei der Jugendschutz, der Umgang mit Alkohol und auch die Verhütung von Trunkenheitsfahrten ein wichtiges Anliegen, wie der Sprecher weiter mitteilt.

Großeinsatz des BRK in Würzburg

100 ehrenamtliche Sanitätskräfte werden am Sonntag beim Würzburger Faschingszug im Einsatz sein. Für die Rettungskräfte vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) ist der Umzug einer der größten Einsätze des Jahres. Mit 30 Fahrzeugen werden sie entlang der Strecke im Dienst sein. Zusätzlich werden sechs Rettungswagen und zwei Notärzte mehr als sonst in Bereitschaft sein. Auch die Integrierte Leitstelle (ILS) wird personell verstärkt, damit das zu erwartende hohe Einsatzaufkommen bewältigt werden kann.

Sorge um Rettungsgasse und Glasscherben

Damit die Einsatzkräfte überhaupt richtig arbeiten können, müssten die Narren beim Faschingszug im Ernstfall unbedingt eine Rettungsgasse bilden, so BRK-Einsatzleiter Jonathan Falk: "Auch wenn es im Fasching vor allem um Spaß geht: Wenn sich ein Einsatzfahrzeug den Weg durch die Menschenmengen bahnt, ist das Ernst, weil ein Patient dringend Hilfe braucht. Deshalb appellieren wir an die Feiernden, den Sanitätern zügig Platz zu machen."

Auch die bei Faschingszügen üblichen Glasscherben auf den Straßen machen den Einsatzkräften Sorgen. Stefan Dietz, der organisatorische Leiter vom BRK für den Würzburger Faschingszug, appelliert an die Besucher, die eigens für den Faschingszug aufgestellten Container und Mülleimer zu nutzen, weil die Glasscherben gefährlich für Rettungsdienste und Besucherinnen und Besucher seien und den Einsatzkräften "die Arbeit zusätzlich erschweren".

Weitere Umzüge in Unterfranken

Auch beim Ochsenfurter Faschingszug im Landkreis Würzburg am Sonntag und beim Faschingszug im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld am Faschingsdienstag wird das BRK im Einsatz sein. In Wargolshausen im Landkreis Rhön-Grabfeld hilft fast die Hälfte der 450 Einwohnerinnen und Einwohner mit, damit am Rosenmontag der größte Faschingszug im Landkreis mit 60 Gruppen durch das Dorf ziehen kann. Beim Faschingsumzug in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart werden am Sonntag rund 2.000 Teilnehmende erwartet. Es haben sich 73 Gruppen angemeldet.

In Marktbreit im Landkreis Kitzingen und in Alzenau/Wasserlos im Landkreis Aschaffenburg sind die Narren am Faschingsdienstag unterwegs. Der Landkreis-Faschingsumzug in Kitzingen fällt in diesem Jahr noch einmal aus. In Wiesentheid im Landkreis Kitzingen dauert die fünfte Jahreszeit dafür immer etwas länger: Nach dem Umzug am Sonntag treten dort Anfang März bei einem der größten Turniere in Bayern Männerballettgruppen an. Dieses Jahr findet das Turnier bereits zum 20. Mal statt.

Beim Aschaffenburger Faschingszug am Sonntag dürfen zwei Gruppierungen aus dem Dunstkreis der Querdenker- bzw. Reichsbürger-Szene nicht mitlaufen. Die Stadtverwaltung hat ihnen die Teilnahme verboten.