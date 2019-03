vor 35 Minuten

Auto rast in Stauende auf A8 - ein Toter

Auf den Straßen in Bayern gab es heute zahlreiche Unfälle. Auf der A8 bei München starb ein Mensch bei einem Auffahrunfall. Die Autobahn wurde am Westkreuz gesperrt. Staus hatten sich zuvor auch auf der A9 sowie am Grenztunnel Füssen gebildet.