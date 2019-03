Das Strumtief "Bennet" wird laut BR-Wetterexperte Michael Sachweh im Lauf des Tages stürmisch auffrischende Winde bringen. Die könnten auf den Bergen auch Orkanstärke erreichen.

Im Flachland seien in freien Lagen immerhin Windstärken von mehr als 90 km/h möglich. Hauptsächlich betroffen seien das westliche Bayern und das Alpenvorland.

Faschingswagen bieten große Angriffsfläche

Am Rosenmontag böten gerade Umzugswagen und Tribünen viele Angriffsflächen für den Wind, warnt Meteorologe Sachweh. Im Einzelfall könne eine starke Hebelwirkung entstehen.

Köln hat Vorsichtsmaßnahmen getroffen

Schon am Wochenende Festkomitee Kölner Karneval entschieden, beim Rosenmontagszug auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen im Zug zu verzichten. Dafür aber sollen alle Wagen mitfahren. Der Kölner Rosenmontagszug ist der größte in Deutschland.

Karnevalszüge in Düsseldorf und Koblenz starten mit Verspätung

Der Rosenmontagszug soll in Düsseldorf erst am frühen Nachmittag anrollen - geplant war ursprünglich 11.50 Uhr. Ein Sprecher des Comitee Düsseldorfer Carneval sagte, es deute alles darauf hin, dass "Bennet" am späten Mittag über die Stadt hinweggezogen sein werde.

Auch die Städte Koblenz und Münster verschoben den Start ihrer Rosenmontagszüge um zwei Stunden. Die Umzüge bilden in Nordrhein-Westfalen traditionell den Höhepunkt des Straßenkarnevals. Die Vorbereitungen laufen schon seit Monaten.

Umzug im Ruhrgebiet abgesagt

Die Stadt Bottrop hat ihren Karnevalsumzug wegen der Wetterlage komplett abgesagt. "Das ist natürlich für die vielen Engagierten schwer zu verdauen, die Herzblut und Engagement in die Jubiläumsdarstellung, aber auch in die sonstigen guten Ideen aller Karnevalsgruppen für den Rosenmontagszug gesteckt haben", sagte Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler. Die Gefahr durch den Sturm sei aber zu groß.