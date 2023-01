Faschingsvereine atmen auf - noch ein Jahr Pause hätte Folgen

"Also ich bin entspannt, weil ich kann nix verkehrt machen. Wenn ich hängen bleib, bleib ich hängen, die Leute lachen." Wolfgang Kiefhaber, genannt "Kischte", ist einer der fünf Clowns, der Hauptact der Medine Schopfloch im Landkreis Ansbach. Die Fastnacht hat hier im kleinen Ort zwischen Feuchtwangen und Dinkelsbühl eine uralte Tradition. Seit 36 Jahren steht Kischte in der Faschingszeit auf der Bühne. Die Corona-Zwangspause hat seinem Humor nicht geschadet. Und auch seine Kollegen passen alle noch in die Kostüme und schminken sich wie im Schlaf.

Sicherheitsreserven aufgebraucht

So entspannt wie die fünf Clowns der Medine kurz vor der ersten Elferratssitzung, war es in den beiden vergangenen Jahren im Verein nicht immer. Medine-Vorstand Bernd Ludwig wird recht deutlich: "Nochmal ein Jahr wäre schwierig geworden, man hätte es sich überlegen müssen." Denn die Kosten des Vereins für etwa Miete, Energie oder Versicherungen liefen weiter. Einnahmen durch Eintrittskarten zu den Elferratssitzungen und anderen Aktivitäten fehlten allerdings komplett. Von diesen Erlösen lebt jedoch der Verein, sagt Sitzungspräsident Jürgen Seybold. Also wurden 2021 und 2022 das Ersparte und Sicherheitsreserve aufgebraucht.

Verzicht auf Faschingsorden

Auch wenn alles wie bei der letzten Ausgabe 2020 scheint, ein paar Spuren haben die leeren Kassen des Vereins hinterlassen. So hat man auf neue Faschingsorden für das aktuelle Jahr verzichten müssen. Diese erhalten alle Vereinsmitglieder und sie werden bei der Elferratssitzung an Bürgerinnen und Bürger verliehen. Rund 500 bis 600 Orden werden normalerweise jährlich besorgt. Nicht nur Sitzungspräsident Jürgen Seybold bedauert das. Es sei einfach Tradition und schade, dass sie dieses Jahr fehlt. Auch Kostüme oder Technik können aktuell nicht erneuert werden.

Probleme überregional bekannt

Trotz der Probleme: Dem Regionalverband Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine sind unter den 150 Vereinen, die hier zentral organisiert sind, keine Ausfälle bekannt. Auch der Präsident des Fastnacht-Verbands Franken, Marco Anderlik, hat nichts von Ausfällen gehört, aber von ähnlichen Problemen in den Faschingsgesellschaften. Vor allem bei den kleineren der insgesamt 335 angehörenden Fastnachtsvereinen waren die zwei vergangenen Jahre hart. Man habe die Situation aktuell gut gelöst, aber ein weiteres Jahr ohne Fasching, wäre schwierig geworden, bestätigt auch er.

Corona-Hilfe hat nur wenig gebracht

Der Fastnacht-Verband Franken hat die Corona-Einmalzahlung für Fastnachtsvereine mit initiiert. Bis zu 2.000 Euro wurde dabei Vereinen ausgezahlt. Diese Zahlung konnte Probleme vielleicht lindern, so Anderlik, "nichtsdestotrotz: wenn ich keine Veranstaltungen hab, fehlen mir natürlich die Möglichkeiten, innerhalb meines Vereins, meine Vereinstätigkeiten aufrecht zu erhalten – ich denke da nur an Kostüme, die ich weiterentwickeln will, ich denke an Orden, ich denke an Mieten und solche Dinge – also eine schwierige Zeit."

Nachwuchssorgen

In den beiden vergangenen Jahren wurde außerdem viel getan in Sachen Nachwuchswerbung. Denn ein Selbstläufer – so wie normalerweise – war es durch die Coronapause nicht, bestätigt der Präsident des Fastnacht-Verband Franken. In Schopfloch war bis zwei Monate vor dem Start der Faschingszeit nicht klar, ob es eine Kindersitzung geben wird, heißt es von Medine-Vorstand Bernd Ludwig: "Es war schwierig im Jugendbereich."

Auftakt in Schopfloch geglückt

Der Fastnachtsverein in Schopfloch war vorsichtig: Zuerst wurden statt der normalerweise 15 Elferratssitzungen neun geplant, wegen hoher Nachfrage dann auf zwölf aufgestockt. "Wir können noch Sitzungen einschieben", sagt Vorstand Bernd Ludwig, falls die Nachfrage weiter steigt. Mit dem Auftakt der Medine ist der Verein auf jeden Fall zufrieden. Denn "Fosnacht, wie man in Schopfloch sagt, ohne Medine für die Leute hier ist es keine Fosnacht. Da fehlt was", erklärt Präsident Jürgen Seybold. Und auch die überregionalen Fastnachtsgesellschaften bestätigen: Die Menschen haben sich nach der Ausgelassenheit in der fünften Jahreszeit gesehnt.