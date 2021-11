Faschingsveranstaltungen in Oberfranken auf der Kippe

Vermutlich wird es heuer kein närrisches Treiben in Rothenkirchen im Landkreis Kronach geben. Das äußerte der Sitzungspräsident der Faschingsgesellschaft, Kai Baumstark, gegenüber dem BR. Die Pandemie und die in Bayern derzeit geltenden Corona-Regeln machten es so gut wie unmöglich einen Narrenumzug mit bis zu 8.000 Zuschauern abzuhalten. Auch Prunksitzungen mit 300 Leuten im Publikum und zahlreichen Akteuren auf der Bühne seien kaum durchführbar, so Baumstark weiter.

Faschingsveranstaltungen in Rothenkirchen kurz vor Absage

Eine endgültige Entscheidung will die Faschingsgesellschaft Rothenkirchen in den kommenden Wochen treffen. Er habe momentan wenig Hoffnung, meinte Sitzungspräsident Baumstark. Das sei vor allem schade für die Aktiven, die sich seit dem Sommer auf die kommende Faschingssaison vorbereitet hätten. Von den Tanzgruppen bis zu den Büttenrednern seien alle betroffen.

Elferrat liefert Krapfen und Späße nach Hause

Immerhin wollen die Aktiven in der Faschingshochburg im Frankenwald ein virtuelles Programm erstellen. Bereits in der vergangenen Saison hatten die Rothenkirchener Narren abgesagte Veranstaltungen durch kurze Videoauftritte ersetzt. Auch das Krapfenessen soll es in jedem Fall wieder geben. Dabei können Bürgerinnen und Bürger bei einer Rothenkirchener Bäckerei Krapfen bestellen. Ab einer Menge von fünf Stück liefert der Elferrat die Teilchen am Faschingssonntag aus und treibt dabei kleine Späße. Der Erlös der Aktion kommt wieder einem guten Zweck zugute, in diesem Jahr bekam der Kindergarten die Spende.

Töpener Faschingsumzug wohl erst wieder im Jahr 2024

Auch in Töpen, der Faschingshochburg im Landkreis Hof, werde es wohl keinen Umzug geben. Die beiden Sitzungen im Januar stünden auf der Kippe, berichtet der Töpener Bürgermeister Alexander Kätzel. Da der Töpener Faschingszug nur alle zwei Jahre stattfindet und 2022 turnusmäßig wieder anstünde, sei eine Absage umso bedauerlicher. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen. In Töpen musste die vergangene Faschingssaison pandemiebedingt ebenfalls ausfallen. Lediglich das Geldbeutelwaschen am Aschermittwoch fand in abgespeckter Form statt, um wenigstens diese Tradition aufrecht zu halten.

Hygieneregeln machen Stadtsteinachern den Fasching unmöglich

Bereits komplett abgesagt ist der Fasching in Stadtsteinach im Landkreis Kulmbach. Die Aktiven der Faschingsgesellschaft sähen sich laut Bürgermeister Roland Wolfrum bei den derzeitigen Vorgaben nicht in der Lage, Büttenabende mit mehreren hundert Mitwirkenden und entsprechendem Publikum zu organisieren. Auch der traditionelle Faschingsumzug durch die Innenstadt mit mehreren tausend Zuschauern und zahlreichen Wagen und Gruppen sei unter den geltenden Hygieneregeln für die Faschingsgesellschaft und die Stadt nicht zu stemmen.