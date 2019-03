Faschingsumzüge, Gaudiwürmer und Narrenzüge in Franken

Am Wochenende wird es wieder Zehntausende fränkische Fastnacht-Fans nach draußen treiben. Faschingsumzüge und Gaudiwürmer sorgen für buntes Treiben auf den Straßen.

Straßenfasching in Mittelfranken

Nürnberg: Am Sonntag (03.03.19) startet der wohl älteste Faschingsumzug Deutschlands: Der Nürnberger Faschingszug wurde erstmals 1397 urkundlich erwähnt. Ab 13.00 Uhr schlängelt sich der Gaudiwurm von der Bayreuther Straße durch die Nürnberger Innenstadt bis zum Weißen Turm. In den vergangenen Jahren hat er bis zu 100.000 Zuschauer angelockt, die den Nürnberger Faschingsgesellschaften sowie weiteren Gruppen aus der Region "Nämberch Ahaaaa" entgegenriefen. Am Rosenmontag findet dann traditionell der Kinderfaschingszug der Stadt Nürnberg statt: Um 13.00 Uhr starten die fantasievoll verkleideten Kinder- und Musikgruppen an der Lorenzkirche und ziehen durch die Innenstadt.

Erlangen: Auch in Erlangen ziehen am Wochenende bunte Gesellen durch die Straßen: Im Stadtteil Bruck wird gefeiert, inklusive Umzug. Der Gaudiwurm der "Brucker Gaßhenker" beginnt am Sonntag (03.03.19) um 14.00 Uhr am Festplatz Felix-Klein-Straße in Erlangen. Dabei werfen die Narren von den Wagen kiloweise Chips, Bonbons, Schokoriegel und Krapfen. Wer dann vom Fasching nicht genug hat, kann im Anschluss bei der After-Zug-Party in der Eichendorff-Turnhalle weiterfeiern.

Allersberg: Mit einem karneavalistischen Frühschoppen von 10.00 bis 12.00 Uhr startet Allersberg am Sonntag (03.03.19) in seinen Umzugstag. Der Frühschoppen findet im Gasthaus "Altes Spital" statt, der Eintritt ist frei. Ab 13.30 Uhr gibt es dann Live-Musik mit den "Rothsee Musikanten" am Marktplatz. Pünktlich um 14.11 Uhr beginnt dann der "Allersberger Gaudiwurm" durch die Straßen von Allersberg. Der Faschingszug dauert etwa zwei Stunden. Um 19.11 Uhr sind die Narren dann noch zur Prunksitzung im Gasthaus "Altes Spital" am Marktplatz 10 zu finden (Eintritt: 16,- Euro).

Schwabach: Die Fastnacht-Fans treibt es in Schwabach am Faschingsdienstag auf die Straßen. Am 5. März ziehen die Schwabanesen-Schwabach mit befreundeten Karnevalsvereinen ab 14.00 Uhr durch die Schwabacher Innenstadt.

Lauf an der Pegnitz: In Lauf feiern die fränkischen Karnevalisten gleich drei Tage lang von Faschingssamstag (03.03.19) bis Rosenmontag (05.03.19). Die Hilaritas Lauf lädt auf dem Laufer Marktplatz zu "3 tollen Tagen" ein. Ab jeweils 14.00 Uhr treten Garden und Tanzmariechen sowie Künstler wie die "Wilden Antikörper" auf. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Ornbau (Lkr. Ansbach): Der traditionelle Faschingsumzug in Ornbau lockt am Faschingssonntag (03.03.19) wieder Tausende Besucher in das kleine Städtchen im Landkreis Ansbach. Los geht der Zug um 13.30 Uhr "Am Kalkofen". Von da aus ziehen die insgesamt 30 Gruppen und Wagen quer durch den Ort bis zur Stadthalle von Ornbau. Nach dem Umzug wird dann dort bei freiem Eintritt mit Live-Musik noch kräftig weiter Fasching gefeiert.

Mischelbach (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen): Am Faschingssonntag (03.03.19) zieht im Pleinfelder Ortsteil Mischelbach inzwischen schon zum 52. Mal der Faschingsumzug durch das Dorf. Beginn ist um 14.00 Uhr in der "Hinteren Gasse". Auf Wagen und zu Fuß ziehen die Gruppen mit drei Musikkapellen und mit einer Prinzenkutsche samt Hofstaat durch den kleinen Ort. Dargestellt werden beim Mischelbacher Faschingsumzug zum Beispiel lustige Geschichten und Begebenheiten aus dem dörflichen Leben.

Herrieden/Leutershausen (beide Lkr. Ansbach): In Herrieden und in Leutershausen sind am Faschingsdienstag wieder die Narren los. Durch Herrieden ziehen beim Faschingsumzug rund 15 Gruppen, zu erleben sind dabei zum Beispiel Zwerge, Piraten, Vogelscheuchen, Einhörner und Jim Knopf. Der Zug startet traditionell um 13.33 Uhr in der Großenrieder Straße und zieht rund drei Kilometer durch die Stadt auf den Vogteiplatz. Dort wird dann mit Musik, Essen und Trinken weiter gefeiert. In Leutershausen ziehen die Gruppen verschiedener Vereine und Einrichtungen sowie private Faschingsnarren am Faschingsdienstag um 13.00 Uhr vom Rathaus aus los. Mit dabei sind beispielsweise der Gesangsverein Leutershausen, die Seniorengruppe und der Kindergarten Regenbogen. Der Zug endet an der "Alten Turnhalle". Dort gibt es dann noch einen Kinderfasching.