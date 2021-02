Faschingstreiben trotz Corona: Umzugswagen aus Lego und Holz

Glücklich ist, wer einen langjährigen, treuen Fan hat: Die Höchstädter Schlossfinken zum Beispiel, die konnten so für ihren Online-Umzug in diesem Jahr auf eine Menge selbstgebauter Wagen zurückgreifen. Rico Laukner aus Dillingen ist so ein Fan.

17-Jähriger sägt Mottowagen aus Holz

Der 17-Jährige, der eine Autismus-Spektrum-Störung hat, liebt Umzüge, die Wagen und vor allem die laute Faschingsmusik. Seit vier Jahren sägt er deshalb, nach dem realen Vorbild, die Mottowagen der Gesellschaften und Gruppen aus Holz aus. Hänsel und Gretel, Ritter, Schneewittchen, Mad Max und viele mehr: Mit großer Begeisterung gestaltet der 17 Jahre alte Rico die Wagen.

Den ganzen Zug haben Rico und seine Mutter abgefilmt, professionell mit Green Screen, so dass die Höchstädter Marktplatzkulisse im Video als Hintergrund erscheint. Um dem Ganzen den letzten Schliff zu geben, haben sie das Video auch noch mit Musik und Geräuschen vom echten Höchstädter Umzug hinterlegt. Ab und zu ist Rico dann auch zu hören, wie er die Wagen anfeuert.