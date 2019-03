Endspurt für alle Narren in Niederbayern

Das Faschingswochenende ist vorbei - einer der größten Faschingszüge in Ostbayern fand in Bogen (Lkr. Straubing-Bogen) statt. Über 1.000 Zugteilnehmer aus der Region kamen zum Großereignis. Doch auch nach dem Wochenende wird in Niederbayern weiter Fasching gefeiert.

Rosenmontagsgaudi in Pfarrkirchen und Rotthalmünster

Am Rosenmontag wird auf dem Stadtplatz Pfarrkirchen (Lkr. Rottal-Inn) die "Rosenmontagsgaudi für Jedermann mit Auftritt des Narrenkobels Pfarrkirchen" am Abend ab 19.30 Uhr gefeiert.

In Rotthalmünster (Lkr. Passau) hingegen kann den ganzen Tag Party gemacht werden: Los geht’s um 14 Uhr mit dem großen, traditionellen Faschingsumzug durch den Münsterer Marktplatz mit tausenden Besuchern. Im Anschluss wird in der Rottalhalle weiter gefeiert - bei freiem Eintritt zeigen viele Vereine ihre Gardetänze. Am Abend ab 20 Uhr heißt es dann Tanzen beim Maschkeraball der Narhalla. Hier zeigt der Hofstaat nochmals Märsche- und Showtänze auf der Bühne.

Weitere Rosenmontagsbälle gibt es ab 18 Uhr in der Turnhalle Neuhausen (Lkr. Deggendorf), ab 19.30 Uhr im Gasthaus Schwarzkopf in Schöllnach (Lkr. Deggendorf) oder ab 20 Uhr im Gasthof Höfler in Hauzenberg (Lkr. Passau).

Endspurt am Faschingsdienstag für alle Narren

Auch am Faschingsdienstag ist noch einiges geboten. Für Clowns, Cowboys, Prinzessinnen oder Superhelden gibt es in der Region viele Faschingsumzüge oder Faschingsmärkte. Von 12 bis 17 Uhr können unter dem Magdalenendach in Plattling (Lkr. Deggendorf) Tanz- und Musikgruppen bei der Plattlinger Faschingsgaudi bewundert werden.

In Germannsdorf gibt es ab 16.30 Uhr viele Fußgruppen und Wagen zu sehen, die vom Mühlenweg bis zum Höflervorplatz ziehen. Dort ist anschließend eine große Party geplant. Für kurzentschlossene Gruppen hat der Faschingszug immer einen Platz - jeder kann mitmachen.

Für die kleinen Faschingsfans findet ab 14 Uhr der Kinderfasching in Straubing in der Joseph-von-Fraunhofer-Halle statt. Neben Spielen und Tänzen gibt es auch eine große Fußball- und Fahrradverlosung.

Als Faschingsausklang wird am Faschingsdienstag ab 17.30 Uhr auf der Trabrennbahn Straubing getrabt. Zusätzlich zum Pferderennen gibt es eine Live-Übertragung nach Frankreich.