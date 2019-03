Faschingsfinale mit Umzügen in Schweinfurt und Heidingsfeld

In Schweinfurt erwartet Zugmarschall Gerhard Reich von der Ersten Schweinfurter Karnevalsgesellschaft heute zum Faschingszug mindestens wieder 15.000 Zuschauer. Unter Führung von Prinz Engin I und seiner Prinzessin Basak-Burcu I. ziehen ab 13.00 Uhr 48 Gruppen vom Spitalseeplatz durch die Innenstadt bis auf den Marktplatz. Mit von der Partie sind Aktive der "Schwarzen Elf", der traditionsreichen Fastnachtsgilde der Kolpingfamilie Schweinfurt. Ihr Büttenredner Peter Kuhn ist Dauergast der "Fastnacht in Franken", 2019 erstmals bejubelt waren die Turner und Turnerinnen der "Schwarzen Elf".

Narren auch im Städtle

Zweiter Hotspot des fränkischen Straßenfaschings ist Dienstag der Würzburger Stadtteil Heidingsfeld, das 1930 eingemeindete „Städtle“ am linken Mainufer. Ab 13.11 Uhr sprudelt dort wieder am Nikolaustor der Weinbrunnen und spendet diesmal mit einem Würzburger Kirchberg der Rebsorte "Domina" gratis einen Rotwein – solange der Vorrat reicht. Um 14:33 Uhr starten 44 Fußgruppen, Motivwagen und Musikkapellen ihren Rundkurs durch’s "Städtle" – diesmal wegen der Baustelle am Rathausplatz mit leicht veränderter Route. Unter Aufsicht des "Giemauls" der Heidingsfelder Traditionsfigur, wird der Fasching dann um 24 Uhr vor dem Rathaus "beerdigt".

Vorglühen in Vororten

Bis dahin können sich am Dienstag Narren aber auch in mehreren Gemeinden im Landkreis Würzburg bei Umzügen in Stimmung bringen lassen: So zum Beispiel schon um 10.00 Uhr in Aub, dann um 14.00 Uhr in Höchberg und um 14:11 Uhr in Winterhausen.