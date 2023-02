Faschingsferien im Allgäu: kaum Schnee, aber gut gebucht

Es herrscht strahlender Sonnenschein auf etwa 1.300 Meter am Imberg bei Oberstaufen: Augenscheinlich sind einige Schulklassen und Familien mit Kindern auf den Pisten unterwegs. Auch eine ganze Reihe Skikurse ist am Start, zum Beispiel von der Skischule Christl Cranz Steibis. Wolfgang Mayer ist dort Geschäftsführer. Bisher ist der Winter eher mau gelaufen, sagt er. Vor allem der oft vorhergesagte Schnee habe auf sich warten lassen. Dank der Minustemperaturen in den vergangenen Wochen sei es aber zumindest möglich gewesen, die Pisten zu beschneien. Mayers Prognose: Die Pisten werden über die Faschingstage auch gut durchhalten.

Skikurse doppelt und dreifach belegt

Das ist wichtig, denn Mayers Telefon klingelt ununterbrochen. Alle wollen Skikurse buchen. Endlich, denn bisher sei das Geschäft eher verhalten gelaufen. Für Fasching könnte er allerdings "doppelt und dreifach" Kurse belegen.In den Faschingsferien ist genauso wie an Weihnachten Hochkonjunktur im Allgäu angesagt. Auch ohne neuen Schnee sieht Thomas Lingg, Geschäftsführer von Hündle- und Imbergbahn in Oberstaufen, den nächsten Tagen ganz zuversichtlich entgegen. Das Wetter soll einigermaßen gut werden. Zur Not könnte er den Gondelbetrieb auch innerhalb eines Tages von Ski- auf Fußgängerbetrieb umstellen. Dann läge der Schwerpunkt auf Winterwandern und zum Beispiel den kindgerechten Themenwegen, die es in den Bergen bei Oberstaufen gebe.

Schneeunabhängige Alternativen

Ebenfalls positiv blicken die Gastgeber auf die soeben begonnenen Faschingsferien: Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Allgäu waren gut vorgebucht. Allerdings gebe es laut Allgäu GmbH in allen Kategorien noch freie Zimmer. Besonders groß sei die Nachfrage nach familiengerechten Angeboten, wie sie zum Beispiel das Mondi Resort Oberstaufen vorhält. Sollte das Wetter doch nicht mitspielen, gibt es hier inzwischen viele Wetter unabhängige Möglichkeiten: Familienyoga, Massageangebote für Kinder und einen riesigen neuen Indoorspielplatz.

Personalplanung wird zur Herausforderung

Kopfzerbrechen bereiten Geschäftsführerin Anita Dingler deshalb nicht die Faschingstage, sondern die Zeiten zwischen den Ferien: Es gebe viele Anfragen, aber kaum Buchungen. Auch entschieden sich die Gäste immer kurzfristiger, ob sie anreisen oder nicht. "Dadurch ist nichts mehr planbar", erklärt Dingler. Als Beispiel nennt sie Wochen, in denen es zehn neu gebuchte Zimmer fürs Wochenende gegeben habe, schlussendlich seien dann aber 40 angereist. "Der Wetterbericht hatte Sonne und Schnee angekündigt, die Gäste deshalb gebucht", so Dingler. Dadurch werde eine vorausschauende Ressourcen- und Personalplanung allerdings zur großen Herausforderung.