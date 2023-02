Gute Buchungslage und Stimmung in Bayerns Skigebieten

Faschingsferien in Bayern, das bedeutet traditionell Skifahren – egal, wie viel Schnee es gibt und auch wenn schon der Frühling in der Luft liegt. In den Weihnachtsferien mussten viele Skigebiete wegen Schneemangels sogar schließen. Bei rekordverdächtig sommerlichen 20 Grad an Silvester standen die Lifte häufig still, denn bei Plusgraden können selbst Schneekanonen keinen Schnee produzieren. Jetzt aber ist in den meisten Skigebieten in Bayern die Stimmung gut: Der Skibetrieb läuft.

Oberbayerische Alpenregion: Wenig Schnee, dennoch gut gebucht

Aktuell sieht es in vielen oberbayerischen Skigebieten gut aus. Am Brauneck, Spitzingsee und Sudelfeld sind die Pistenbedingungen sehr gut, teilte eine Sprecherin vom Verbund Alpen-Plus-Skigebiete mit. Eine sehr gute Buchungslage meldet auch der Verein Tourismus Oberbayern München (TOM e.V.). Aber das Vor-Corona-Niveau sei immer noch nicht erreicht, sagt Geschäftsführer Oswald Pehel. Zahlen nennt er nicht. Einige Skigebiete mussten in der Faschingsferienwoche den Ticketverkauf sogar wegen Überfüllung einstellen. Die alpinen Skiangebote kämen vor allem bei Familien gut an, stellt der oberbayerische Tourismuschef fest.

Bayerischer Wald: Skigebiete gut besucht

Vom Großen Arber bis zum Hohenbogen: Auch die Wintersportorte im Bayerischen Wald sind in dieser Woche gut bis sehr gut besucht. Vor allem Tagesausflügler und Kurzurlauber kommen. Kurzentschlossene, die noch für die Faschingsferien Übernachtungen buchen wollen, bekommen in fast allen Kategorien noch freie Quartiere, teilt der Tourismusverband Ostbayern mit. Ausgenommen sind allerdings die "Premium-Wellnesshotels" der Region, also die 4- und 4-Sterne-Superior-Häuser mit großen Wellness-Bereichen, sie haben nur noch wenige Termine frei. In einfacheren Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Landgasthöfen sind laut Tourismusverband aber noch Unterkünfte zu finden.

Nicht alle Lifte in Betrieb, auch Rodelbahnen geöffnet

Das Skigebiet am Großen Arber, mit 1.456 Metern der höchste Berg im Bayerischen Wald, meldet aktuell Schneehöhen bis 70 Zentimeter. Fast alle Lifte dort sind derzeit in Betrieb, fast alle Pisten befahrbar, ebenso viele Rodelbahnen. Außerdem sind zahlreiche Langlaufloipen gespurt. Im Skizentrum Mitterfirmiansreut sind bei rund 30 Zentimetern Schneehöhe auch fast alle Lift geöffnet. Am Geißkopf ist noch die Herrenabfahrt in Betrieb.

Viele Langlaufloipen wegen Schneemangel geschlossen

Auch ein paar kleine Lifte, wie der Riedlberg oder der Steinberglift, haben dem Tauwetter getrotzt. Im Skigebiet Sankt Englmar ist allerdings nur noch einer der insgesamt zwölf Lifte in Betrieb: die Predigtstuhl-Arena. Die anderen mussten wegen der Schneeschmelze vorerst aufgeben, so die Tourist-Info Sankt Englmar. Dazu zählt auch der Silberberg bei Bodenmais.

Bei den Langlaufloipen geht teilweise gar nichts mehr, wie im ganzen Wintersportgebiet Sankt Englmar und in Zwiesel. Hier wurden alle Loipen wegen der Wetter- und Schneelage geschlossen. Am Bretterschachten bei Bodenmais sind immer noch rund 50 Kilometer gespurt, allerdings momentan bei "Nass-Schnee" und teilweise auch vereisten Stellen.

Allgäu: Große Auswahl an Skigebieten

Hochkonjunktur herrscht dagegen in den Faschingsferien im Allgäu. Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen waren hier für diese Woche im Voraus gut gebucht. Aber es gebe laut Allgäu GmbH in allen Kategorien noch freie Zimmer. Besonders groß sei die Nachfrage nach familiengerechten Angeboten. Auch Skikurse seien sehr gefragt.

Im Allgäu haben Skifahrer eine große Auswahl. Gut 30 Skigebiete mit rund 300 Kilometern Piste seien geöffnet, teilt die Allgäu Tourismus GmbH mit. 155 Bergbahnen und Lifte seien in Betrieb. Man hoffe nun auf eine Saison bis Ostern in den höher gelegenen Gebieten, wie Oberstdorf und Balderschwang. Aber auch hier wäre der Skibetrieb ohne Schneekanonen nur eingeschränkt möglich. Ist es zu warm und somit selbst künstliches Beschneien nicht möglich, könnten Gondelbetreiber wie Thomas Lingg, Geschäftsführer von der Hündle- und Imbergbahn in Oberstaufen, zur Not innerhalb eines Tages von Ski- auf Fußgängerbetrieb umstellen. Dann liegt der Schwerpunkt auf Winterwandern und zum Beispiel den kindgerechten Themenwegen, die es in den Bergen bei Oberstaufen gibt.

Zugspitze: Drei Talabfahrten geöffnet

Keine Sorgen um Schnee macht man sich derzeit bei der Bayerischen Zugspitzbahn. Auf der 2.962 Meter hohen Zugspitze sind Schneekanonen nicht nötig. Dort herrschen auch jetzt stabile Temperaturen unter null Grad. Die Pisten des Skigebietes Garmisch-Classic, die bis ins Tal reichen, konnten gut durchfrieren. "Wir konnten dort noch mal nachbeschneien, sodass wir noch eine gute Schneelage haben. Aktuell können wir drei Talabfahrten anbieten", sagte eine Sprecherin der Zugspitzbahn. Die Pistenflächen halten dem Tauwetter also gut stand.

Fichtelgebirge: Nur noch eine Skiabfahrt offen

In Nordbayern sieht es mit Schnee schlechter aus. So hat im Fichtelgebirge aktuell nur noch eine Skiabfahrt geöffnet, teilt Ferdinand Reb, Geschäftsführer der Tourismuszentrale Fichtelgebirge, mit. Das ist die Nordabfahrt am Ochsenkopf, mit 2,2 Kilometern die längste Abfahrt in Nordbayern. Langlauf gehe schon nicht mehr. Grundsätzlich seien die Faschingsferien gut gebucht, so Reb, aber es fehlten die kurzfristigen Gäste. Aktuell sei die Region im Fichtelgebirge nicht ausgebucht.

Aber die Urlauber, die ins oberfränkisch-oberpfälzische Mittelgebirge fahren, kommen nicht in erster Linie wegen des Wintersports. Sie wandern auch gerne, besuchen Museen, Städte und Thermen, stellt Tourismuschef Ferdinand Reb fest: "Unsere Gäste folgen nicht dem Schnee, sondern der Natur und unserer Region." Sie bleiben dem Fichtelgebirge treu – auch ohne Schnee. Grundsätzlich muss sich der Tourismus in Nordbayern dem Klimawandel wohl schneller anpassen als andere typische Wintersport-Regionen in Bayern. Neue Konzepte für Angebote müssten entwickelt werden, sagt Reb. Der Fokus könnte zukünftig auf Outdoor- und Sporttouristen liegen.

Gute Nachrichten zum Schluss für alle Wintersportler: In den kommenden Tagen soll es noch mal kälter werden. Dann können zumindest die Schneekanonen wieder einen weißen Pistenteppich produzieren. Ob die Ski-Saison möglicherweise vorzeitig enden muss, bleibt trotzdem noch offen.