Faschingsferien: Fast überall in Bayern gute Schneebedingungen

Bis zu 13 Grad warm soll es am Wochenende laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im südlichen Bayern werden. Dennoch blicken die Liftbetreiber in den bayerischen Skigebieten optimistisch auf die Faschingsferien. So extrem wie in den Weihnachtsferien - teilweise hatte es 20 Grad und Skigebiete mussten schließen - wird es nicht.

In Garmisch konnten die Pisten zuletzt "gut durchfrieren"

In Garmisch auf der Zugspitze lagen die Temperaturen in den vergangenen Nächten im zweistelligen Minusbereich. "Die Pisten konnten gut durchfrieren, wir konnten dort nochmal nachbeschneien, so dass wir aktuell noch eine sehr gute Schneelage haben", bestätigt Verena Tanzer von der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn dem BR. Auch die Talabfahrt sei möglich. Aktuell habe es Temperaturen um null Grad, beschneit werde hier nicht. Die Hotels haben laut Touristeninfo Garmisch-Partenkirchen noch freie Kapazitäten.

Oberbayerische Alpen: Gute Schneebedingungen, teils volle Hotels

Sehr kalt war es in Berchtesgaden. "Wir sind mit allen Pisten, Liften und unserer neuen Naturrodelbahn in Betrieb", heißt es bei der Jennerbahn. Der Deutsche Skiverband (DSV) wird in den Ferien auf der Krautkaser-Piste sein Skitraining absolvieren. Alle Lifte und Pisten haben auch in Reit im Winkl, in Bayrischzell und am Spitzingsee geöffnet. In Reit im Winkl, Berchtesgaden und am Spitzingsee gebe es noch freie Zimmer, in Bayrischzell seien Unterkünfte so gut wie ausgebucht. Am Brauneck in Lenggries gebe es in diesem Jahr weniger Gäste als in den Vorjahren, die Familienunterkünfte seien aber voll. Im Tal liegt kein Schnee, am Berg fahren aber alle Lifte. Wie das Wetter hier in der kommenden Woche wird, sei derzeit noch unklar.

Nach zähem Winterstart viele Anfragen im Allgäu

Aufatmen bei den Hotelbetreibern und Skilehrern auch im Allgäu. Seit dem Ende der Weihnachtsferien sei das Geschäft zäh gelaufen. Für die Faschingsferien aber sind die Hotels und Pensionen gut vorgebucht, bestätigt Simone Zehnpfennig, Sprecherin der Allgäu GmbH. Ein ähnliches Fazit zieht Wolfgang Mayer von der Skischule Steibis. In den vergangenen Wochen sei die Nachfrage eher verhalten gewesen. Doch in den Ferien könnte er "doppelt und dreifach Kurse anbieten". Die Pisten seien aufgrund der zuletzt kalten Temperaturen beschneit worden und in gutem Zustand. Allerdings ist das traditionelle Schalengge-Schlitten-Rennen am Faschingssamstag in Pfronten-Kappel wegen Schneemangels abgesagt worden.

Teils gesperrte Lifte im fränkischen Fichtelgebirge

Trotz steigender Temperaturen sind Skifahren und Langlaufen im fränkischen Fichtelgebirge in Franken möglich. Am Ochsenkopf sind die Anfängerlifte und beide Seilbahnen in Betrieb; die Südabfahrt ist gesperrt. Außer Betrieb sind die Lifte in Tettau, Schwarzenbach am Wald und Langenau. Außerdem sind 14 Loipen im Frankenwald geschlossen. Die Nachfrage nach Unterkünften ist im Frankenwald, vor allem rund um den Ochsenkopf, dennoch gestiegen. Wegen seiner Therme und der Spielbank ist vor allem Bad Steben ein beliebter Ferienort.

Tauwetter im Bayerischen Wald könnte Schneedecke zusetzen

Aktuell sind im Bayerischen Wald fast alle Lifte vom Großen Arber bis zum Hohenbogen in Betrieb, ebenso viele Rodelbahnen. Außerdem sind zahlreiche Langlaufloipen gespurt. Jedoch könnte sich die aktuell gute Schneelage aufgrund des Tauwetters über das Wochenende ändern. Entscheidend sei, ob es nachts frostig bleibt. An den Faschingstagen werden hier viele Urlauber und Tagesausflügler erwartet. Nahezu ausgebucht sind in der Region die "Premium-Wellnesshotels" mit großen SPA-Bereichen, hier gebe es nur noch wenige Resttermine, so der Tourismusverband Ostbayern.

Vorsicht vor schwerem Schnee und an Pistenrändern

"Im Moment haben wir in den Hochlagen der Ostalpen gute Schneebedingungen", bilanziert auch Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein (DAV). Trotzdem sollte man achtsam sein, denn im Laufe des Tages, wenn die Temperaturen wärmer werden, würde auch der Schnee schwerer. "Die besten Bedingungen herrschen darum morgens bis zur Mittagszeit“, so der Experte. Bereits wenige Meter neben der Piste könne sich zudem die Schneesituation schnell ändern. "Durch den Wind der letzten Wochen und einer generell unterdurchschnittlich hohen Schneedecke“ könnten dort Steine herausragen "oder nur oberflächlich bedeckt sein“.

Kaum Naturschnee, viel Kunstschnee

In den meisten bayerischen Skigebieten herrschen also gute Schneebedingungen. Doch ohne Beschneiung wäre ein Skibetrieb kaum möglich, bestätigt Antonia Asenstorfer von den oberbayerischen Alpen Plus-Skigebieten. Ein Umstand, den vor allem Naturschützer kritisieren. Denn für Kunstschnee werde viel Wasser aus Flüssen und Trinkwasserquellen sowie Energie für Kühlanlagen, Pumpkraftwerke und Kanonen verbraucht. Martin Geilhufe vom Bund Naturschutz fordert gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa), dass "die Verschwendung von Steuergeldern und wertvoller Energie für Schneekanonen“ beendet werden muss.