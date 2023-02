Faschingsendspurt in der Oberpfalz

In vielen Orten in der Oberpfalz haben am Wochenende Tausende Menschen ausgelassen Fasching gefeiert – und auch heute und morgen gehen die Partys weiter. Bei fast allen Umzügen am Wochenende blieb es friedlich, teilte die Polizei mit. Nur in Köfering im Landkreis Regensburg kam es zu einem Zwischenfall.

Panik in Menschenmenge in Köfering

Nach dem dortigen Faschingsumzug, mit weit über 10.000 Besuchern, ist es am frühen Samstagabend vor einer Halle zu tumultartigen Szenen gekommen. Wie die Polizei weiter berichtete, fand in der Halle eine Partyveranstaltung statt, zu der rund 2.000 vorwiegend junge Menschen hinströmten. Da die Halle aber nur für rund 600 Personen ausgelegt ist, war die Besucherkapazität innerhalb kürzester Zeit erschöpft.

Nachdem trotzdem immer mehr Menschen zum Eingang drängten, wurden die Kräfte des Sicherheitsdienstes der "zunehmend kritischer werdenden Lage" nicht mehr Herr, so die Polizei. Es habe auch einen Notruf gegeben, wonach es in der Menschenmenge bereits zu Panikreaktionen gekommen sei.

Die Polizei rückte daraufhin mit einem größeren Aufgebot an, unter anderem mit Verstärkung aus Regensburg. Den Beamten gelang es erst für Ordnung zu sorgen, nachdem die Halle kurzeitig gesperrt und die Party unterbrochen wurde, hieß es weiter. Verletzt wurde niemand.

Als sich die Lage beruhigt hatte, konnte die Party fortgesetzt werden, allerdings mit weniger Besuchern – viele waren bereits nach Hause gegangen, so die Polizei.

Faschings-Umzüge in der Oberpfalz

Friedlich verliefen dagegen andere große Faschingsevents in der Region. In Stulln im Landkreis Schwandorf etwa waren den Veranstaltern zufolge rund 8.000 Menschen auf den Beinen. Mehr als 2.000 Besucher und Mitwirkende wurden beim Faschingszug in Tirschenreuth gezählt.

Auch am Rosenmontag und Faschingsdienstag wird in vielen Orten in der mittleren und nördlichen Oberpfalz gefeiert. Am Montag kann beim Gaudiwurm in Wiesau im Kreis Tirschenreuth mitgetanzt werden. Und am Dienstag starten Faschingszüge in Auerbach, Schmidmühlen und Freudenberg im Kreis Amberg-Sulzbach, in Hammerles im Landkreis Neustadt an der Waldnaab und in Münchenreuth im Kreis Tirschenreuth.

"Auslandseinsatz" in Köln und Düsseldorf

Außerdem sind auch in diesem Jahr erneut Oberpfälzer Musikvereine im "Auslandseinsatz" in den Faschingshochburgen Köln und Düsseldorf. Bereits zum 44. Mal marschiert der Musikzug Hirschau aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach beim Rosenmontagsumzug in Düsseldorf mit. Musiker und Majoretten starten in den Reihen der Prinzengarde der Stadt Düsseldorf Blau-Weiß.

Seit 1978 sind die Hirschauer im Düsseldorfer Karneval vertreten. In den vergangenen beiden Jahren war ebenfalls Pause aufgrund der Corona-Pandemie.

Nach elf Jahren Pause ist die Blaskapelle Oberwildenau aus dem Kreis Neustadt an der Waldnaab wieder einmal beim Rosenmontagsumzug in Köln im Einsatz. Sie sind zu finden in den Reihen der "Roten Funken", deren "Funkenball" sie bereits am Samstagabend in bayerischen Lederhosen umrahmt haben.