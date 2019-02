Faschingsendspurt: sicher feiern mit Verstand

Wenn der Fasching seinen Höhepunkt erreicht, bedeutet das auch gleichzeitig mehr Arbeit für die bayerische Polizei. Ein Grund für die verstärkten Kontrollen: Im vergangenen Jahr verzeichnete die niederbayerische Polizei rund 40 Alkoholfahrten während der närrischen Zeit. Bei weiteren etwa 25 Fahrern konnte die Polizei noch vor Fahrtantritt einschreiten.

Restalkohol nicht unterschätzen

Wer am Abend entsprechend viel trinkt, sollte aber auch am Morgen danach besser das Auto stehen lassen. Viele Menschen unterschätzen die Wirkung von Restalkohol im Blut. Bei entsprechenden Kontrollen ist dann schnell der Führerschein weg. Ähnlich verhält es sich mit Verkleidungen am Steuer. Beeinträchtigen Masken oder Perücken das Sichtfeld, kann der Fahrer bei einem Unfall Probleme bekommen. Im schlimmsten Fall weigert sich die Autoversicherung für den Schaden aufzukommen. Doch bei der Wahl des Kostüms gibt es noch weitere Dinge zu beachten.

Waffen dürfen nicht zu echt aussehen

Auch wenn sich viele Faschingsfreunde als Superhelden, Comicfiguren oder schlicht als Cowboy oder ähnliches verkleiden und sich richtig Mühe geben, nahe ans Original zu kommen, sollte man auf keinen Fall Spielzeugwaffen auf den Fasching mitnehmen, die zu sehr nach echten Waffen aussehen. Sogenannte "Anscheinswaffen" können schnell zu Polizeieinsätzen führen.

"Bei der Pockinger Polizei wurde bei einem Faschingsumzug eine Gruppe festgestellt, die Beile und Äxte mitgeführt haben. Das hat mit Spaß nichts mehr zu tun und für die Gruppe unschöne Folgen. Strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet. Gegen das klassische Indianergewehr oder die Cowboypistole, die als Spielzeug erkennbar sind, ist nichts zu sagen." Günther Tomascho, Polizeipräsidium Niederbayern

Sollte durch sogenannte Anscheinswaffen ein Polizeieinsatz ausgelöst werden, muss dafür dann oft der Verursacher, also der Träger der Waffen, zahlen. Das kann sehr teuer werden.