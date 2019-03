Faschingsbrauch der Glasmacher: Mit Gaul für guten Zweck sammeln

Mit der Schimmel-Faschingsgaudi bringen Betriebsräte von Glasfirmen als Mafiosi verkleidet gute Laune in die Amtsstuben und Unternehmen. Gleichzeitig sammeln sie Geld für soziale Zwecke in der Region.

Erlös früher für Alkohol - heute für den guten Zweck

Der Brauch geht zurück auf Glasmacher in Weiden. Bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde in der Firma Detag in Weiden (Deutsche Tafelglas AG) ein Pferd an Fasching versteigert. Die Glasmacher haben den Erlös in Alkohol umgesetzt.

Rund 10.000 Euro gespendet

Heutzutage ist der Schimmel ein Plastik-Pferd, das von zwei Menschen getragen wird und damit wird Geld für soziale Zwecke einsammelt. Am Montag wurde unter anderem im Neuen Rathaus in Weiden, im Landratsamt und bei der Sparkasse in Neustadt an der Waldnaab gefeilscht. Am Dienstag geht es in mehreren Unternehmen in der Region weiter. Jährlich kommen so rund 10.000 Euro zusammen.