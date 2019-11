Faschingsauftakt in Ostbayern - Narren übernehmen Rathäuser

Pünktlich um 11:11 Uhr haben in vielen Orten Ostbayerns die Faschingsgesellschaften zum Sturm auf das Rathaus angesetzt. In Regensburg empfing Bürgermeisterin Gertrud Malz-Schwarzfischer die Tollitäten von Narragonia und Lusticania. Die haben in der neuen Saison einiges vor: Regensburg richtet am 16. Februar 2020 wieder den ostbayerischen Faschingszug aus. Federführend organisiert ihn die Narragonia. Dazu kommen Bälle und weitere Veranstaltungen.

Die Narragonia vergibt beim Hof- und Diplomatenball am 01.02.2020 wieder ihren ältesten Orden, den Radiorden, sowie den Orden vom Goldenen Durchblick, der Frauen vorbehalten ist. Normalerweise werden die Geehrten im Vorfeld nicht verraten, diesmal aber schon: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Unternehmerin Regine Sixt. Aiwanger werde für seine Schlagfertigkeit und seinen unverkennbaren Sprachstil ausgezeichnet, so die Narragonia, Sixt für ihr Engagement mit der Sixt Kinderhilfe Stiftung.