Faschings-Neustart nach Corona: "Schwarze Elf" hatte Glück

In Unterfranken kamen nicht alle Faschingsvereine heil durch die Pandemie. Viele von ihnen pausierten komplett zwei Jahre lang. Das lähmt nicht nur den Verein, sondern entwöhnt auch das Publikum, das nun wieder reaktiviert werden muss. Anders bei der "Schwarzen Elf" in Schweinfurt: sie hat in der Pandemie nur wenige Federn lassen müssen. Fast schien es so, als hätte es Corona nie gegeben: Über 200 Mitwirkende auf und hinter der Bühne ließen während ihrer gut besuchten acht Prunksitzungen die Stadthalle in Schweinfurt beben wie eh und je.

Nachfrage nach Karten für Prunksitzungen ungebrochen

Dreieinhalb Stunden Programm vom Allerfeinsten hatten die Fastnachter der Kolpingfamilie ihrem Publikum geboten. Und das ließ sich nicht lange bitten: Lediglich bei der ersten Prunksitzung lief der Vorverkauf noch so schleppend, dass man sie kurzerhand zur Generalprobe erklärte. Aber seitdem war die Bude wieder voll. Gut 4.000 Menschen sahen die bunten und ausgefeilten Nummern. In Schweinfurt ist das eben so: Die "Schwarze Elf" ruft – und das närrische Fußvolk strömt herbei!

"Schwarze Elf" ließ Sitzungen wegen Corona nicht ausfallen

Marius Ludwig, stellvertretender Gesellschafts-Präsident der "Schwarzen Elf", führt diesen ungebrochenen Erfolg vor allem darauf zurück, dass man sich von der Pandemie nicht hat entmutigen lassen. Nach zwei Online-Prunksitzung in den Jahren 2020 und 2021 hatte es die "Schwarze Elf" im vergangenen Jahr gewagt, unter strengen 2G+Regeln Live-Veranstaltungen durchzuführen.

Gewagt und gewonnen!

Die Schweinfurter präsentierten ihr Programm, dessen meist junge Akteure so gut wie keine gesundheitsbedingten Lücken aufwiesen, insgesamt sieben mal. Allerdings durften nur jeweils 150 statt der üblichen 600 Gäste in den Saal. Und die mussten geboostert sein oder einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen. Für die Aktiven galt so oder so Testpflicht. Man wollte das Ansteckungsrisiko so gering wie nur irgendwie möglich halten. Um sich nichts nachsagen zu lassen und vor allem, um die monatelange Vorbereitung der vielen ehrenamtlichen Mitwirkenden sicher auf die Bühne zu bringen. So waren die einzelnen Gruppen vor ihrem Auftritt außerdem in getrennten Räumen untergebracht. Und sie mussten sich an ein "Einbahnstraßen-Konzept" halten, um die Begegnung mit anderen Mitwirkenden auf ein Minimum zu reduzieren.

Alle Mann an Bord – die Frauen nicht minder!

So ging es die "Schwarze Elf" in diesem Post-Corona-Jahr mit ungebrochenen Elan an: allein an die 50 junge Leute der unterschiedlichen Tanzgruppen wirbelten in bunten Kostümen über die Bühne, zum letzten Mal nach 40 Jahren Dauereinsatz choreografiert von Ingrid Klier. Sie bestätigt: es ist keiner abgesprungen in der Coronazeit, alle hätten zusammengehalten und sich auf ihre Auftritte konzentriert und gefreut, sagt sie mit erkennbarem Stolz.

Auch hinter den Kulissen steht oder fällt alles mit den Ehrenamtlichen. Ruck zuck hatte die zehnköpfige Bühnencrew für die Akrobatikshow der Turner die Matten verlegt und diverse Kulissen geschoben. Auf die Jungs ist eben Verlass: selbst letztes Jahr – trotz Pandemie – waren sie komplett am Start und sind es nach wie vor, sagen Oliver Friedrich, Alfred Hochrein und Florian Kreß. "Bei uns sitzt jeder Handgriff, alle wissen Bescheid. Und wenn ja mal einer ausfällt, springen die andern ein." Aber abgesprungen ist bei der Bühnentruppe kein einziger!

Einige Senioren sagten freundlich Ade

Dieser Zusammenhalt der ehrenamtlichen Akteure auf und hinter der Bühne trug entscheidend dazu bei, dass die ihre "Schwarze Elf in der Pandemie nicht baden ging, betont Matthias Paul, ebenfalls Vizepräsident der Faschingsgesellschaft. Es habe niemand die Pandemie als Vorwand genutzt, sich auf und davon zu machen. Fast niemand... "Ein paar ältere Seniorinnen und Senioren Ü70, die teils über Jahrzehnte etwa an der Garderobe aktiv waren, haben freundlich Ade gesagt." Sie hatten sich während der Pandemie lieber nicht unter Menschen gewagt und sahen nun den Zeitpunkt zum Aufhören gekommen. Das sei ein ganz normaler Vorgang in der Fastnachtsfamilie. Zumal der Nachwuchs bereitstehe.

Narretei und Weisheit liegen oft nah beieinander

Die "Schwarze Elf" hatte hoch gepokert, als sie vergangenes Jahr beschloss, ihre Faschings- Sitzungen trotz dramatischer Inzidenzwerte angesichts der grassierenden Omikron-Variante durchzuziehen. Weil sie es aber mit Verstand tat, ging die Rechnung auf. Was Kritiker damals als unverantwortlich geißelten, erwies sich im Nachhinein als weise Voraussicht. Auch das übrigens ein Markenzeichen des Narren an sich! So entstand erst gar keine Lücke, die man hinterher wieder mühevoll hätte schließen müssen. Deshalb sieht die "Schwarze Elf" in Schweinfurt voller Optimismus ihrer närrischen Zukunft entgegen. Und die hält als nächstes ein Jubiläum bereit: 2024 nämlich feiert die "Schwarze Elf" ihren 70. Geburtstag!