Faschings-Finale in Ostbayern

In der Oberpfalz und in Niederbayern ist am Faschingsdienstag großes Faschings-Finale.

Gaudiwurm in der Oberpfalz

Einer der größeren Umzüge der Oberpfalz startet um 14 Uhr in Sarching bei Barbing. Der Gaudiwurm zieht vom Kirchplatz durch den Ort. Es nehmen 45 Gruppen teil. Faschingsumzüge finden auch in Wenzenbach, Reichenbach, Schorndorf, Runding und Neukirchen beim Hl. Blut ab 14 Uhr statt. Der Umzug in Auerbach im Landkreis Amberg-Sulzbach startet schon um 13.30 Uhr.

"Bärtige Männer" beim Faschingseingraben

In Niederbayern gibt es um 11.11 Uhr in Bodenmais (Landkreis Regen) einen Faschingsumzug, um 13 Uhr in Bad Füssing und um 14 Uhr in Tiefenbach. Einen Kinderfasching gibt es in Ruhstorf an der Rott um 13.30 Uhr und in Bodenmais im Anschluss an den Umzug. Abends ist traditioneller Faschingskehraus um 19 Uhr im Bürgerhaus Würding bei Hartkirchen und um 20 Uhr in Thyrnau im Landkreis Passau. Um 18 Uhr gibt es das traditionelle Faschingseingraben des Vereins „Bärtige Männer“ im Gasthaus Bauer in Lindberg (Landkreis Regen).

Im Verein der "Bärtigen Männer" Pflicht: Von Faschingsanfang am 11. November bis zum Aschermittwoch dürfen sich die "Barterten" nicht mehr rasieren, länger als ein Vierteljahr. "Wer dem zuwiderhandelt, muss mit einer Geldstrafe von 20 Mark rechnen", wurde bei der Vereinsgründung festgehalten.