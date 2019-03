Faschings-Finale: Großer "Kehraus" in Hof

Morgen, am Aschermittwoch ist die Faschingssaison 2019 vorbei. Deshalb lädt das Bayerische Fernsehen heute Abend noch einmal zum großen "Kehraus" und sendet ab 20.15 Uhr live aus der Hofer Bürgergesellschaft. Zu sehen sind Ausschnitte aus den großen Fastnachtssendungen im Fernsehen, beispielsweise aus der "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim.

BR Fernsehen sendet live aus Hof

Außerdem gibt es Live-Reportagen vom "Kehraus" und von der Beerdigung des Prinzen Karneval bei der Narhalla in Hof. Bereits am Nachmittag startet dort das Programm mit einem Kinderfasching. Unter anderem tritt die Narhalla-Jugend auf. Um 19.11 Uhr öffnen sich dann die Türen der Bürgergesellschaft in Hof zum großen Narhalla-Kehraus.

Faschingsendspurt mit der Narhalla Hof

"Bis Mitternacht geben wir noch einmal richtig Gas", so Narhalla-Präsidentin Beate Stock im Gespräch mit dem BR. Neben zahlreichen Showeinlagen der Narhalla Hof bekommt die Stadt Hof auch ihren Stadtschlüssel wieder zurück. Die 1. Hofer Karnevalsgesellschaft Narhalla e.V. war 1958 gegründet worden und ist eine der größeren oberfränkischen Karnevalsgesellschaften.