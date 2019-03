"Maschkera" und Schäfflertanz: Faschings-Endspurt im Oberland

Am Faschingsdienstag haben die Schäffler dann Heimspiel und treten in Partenkirchen auf - unter anderem bei der Sebastianskirche und im Skistadion. Dort wird's lustig beim Faschingsskispringen ab 13 Uhr. Auch in Garmisch gibt's dann ein Maschkera-Treiben am Josefsplatz.

Maschkerazug in Benediktbeuern

Ebenfalls am Faschingsdienstag ist in Benediktbeuern ein großer Maschkerazug vom Bahnhof zum Dorfplatz, beim Beira-Fasching werden wieder regionale Themen aufs Korn genommen. Spektakulär wird's dann beim Haberfeldtreiben ab 13.33 Uhr. In schwarzen Mänteln und Hüten und mit rußgeschwärzten Gesichtern prangern die Haberer in Versform Verfehlungen an. Ende des 19. Jahrhunderts war das Haberfeldtreiben eine Art Volksgericht im bayerischen Oberland.