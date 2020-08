Fasching und Corona: Schlechte Aussichten für Narren

In der Faschingshochburg Karlstadt hat das KaKaGe-Präsidium entschieden: "Die Session 2021 wird es definitiv geben“. Das Motto der kommenden Session ist gleichzeitig Programm der KaKaGe: "Mit Abstand die Besten“. Es trägt den besonderen Umständen Rechnung, so Gesellschaftspräsident Jochen Schmied und Sitzungspräsident Peter Heßler. Geplant ist am 9. Januar um 11.11 Uhr ein Rathaussturm im Freien mit Programm, aber ohne Inthronisation drinnen. Das Prinzenpaar Mario I. und Anna I. bleibt ein weiteres Jahr im Amt. Es werde keine drei, sonst immer ausverkaufte Prunksitzungen samt Barbetrieb, keine Seniorensitzung und auch keinen Weiberfasching im Historischen Rathaussaal geben, weil die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.

Faschingszug in Karlstadt fällt aus

Der zweitgrößte unterfränkische Faschingszug wird sich nicht durch die Straßen schlängeln mit anschließender Party und kein Kinderfasching an Rosenmontag organisiert. Es wäre naiv weiterzuplanen, Mietverträge abzuschließen und Kapellen zu buchen, sagt Heßler. Aber es wird eine Prunksitzung mit Ka-Ka-Ge-Akteuren - aber ohne Gäste - als 90-minütiges Video aufgezeichnet, denn die KaKaGe ist nach der Ausstrahlung von "Franken Helau" vor zwei Jahren bestens gerüstet. Der Zugang zu dieser Online-Sitzung soll verkauft werden zusammen mit einem Delikatessenpaket, für das die "Gastfreunde Karlstadt" mit Chefin Yvonne Schneider die Zutaten liefert.

Fasching zuhause

Statt im Rathaus kann man dann als Zuschauer zuhause die Büttenreden und Gardetänze der Faschingsakteure genießen. Die Senioren, die sonst immer Besuch von den KaKaGelern im Altenheim bekommen, können ihre Faschingsfreunde zumindest über dem Bildschirm flimmern sehen. "Wir werden in diesem Jahr sehr besonnen handeln und möchten mit unserer Vorgehensweise ein klares Zeichen setzen“, steht für Schmied und Heßler fest. Sie versprechen einen unvergesslichen Fasching 2021.

Schwarze Elf in Schweinfurt

So sieht es bei den Faschingsvereinen in der Region aus: Die "Schwarze Elf" in Schweinfurt hat sonst mit neun Sitzungen und über 5.000 Gästen - darunter auch viele auswärtige aus Aschaffenburg, Eltmann, Bamberg oder Hammelburg - in einer Faschingssession die meisten Gäste in Unterfranken, sagt Gesellschaftspräsident Georg Hümpfer. Im kommenden Fasching 2021 werde zu 99,9 Prozent wegen Corona keine einzige Prunksitzung in der Schweinfurter Stadthalle stattfinden können, weil aus jetziger Sicht die Hygienevorschriften nicht einzuhalten sind. Die Faschingsgesellschaft mit dem weit über die Region hinaus bekannten Büttenredner Peter Kuhn bräuchte pro Abend mindestens 400 zahlende Gäste, um die Ausgaben für die Saalmiete, die Musik und die GEMA zu finanzieren – doch so viele sind nicht erlaubt.

ESKAGE in Schweinfurt

Bei der ESKAGE Schweinfurt will man erst einmal abwarten, was das Jahr noch bringt. Da die Gesellschaft mit dem Veranstaltungscenter Am Hainig ein eigenes Haus für 300 Personen hat, könne man sogar überlegen, einfach mehr Prunksitzungen mit weniger Personen abzuhalten. Die ESKAGE hält vor allem auch an ihren Tanzsport mit rund 100 Teilnehmern fest. "Das Training läuft wieder, seitdem es möglich ist, denn wir wollen die Mädchen nicht verlieren“, sagt die für den Tansport verantwortliche Annette Dinkel, deren Mann Horst Dinkel Präsident ist. Ob der ESKAGE-Faschingszug sich am Faschingswochenende Mitte Februar durch die Straßen schlängelt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Thema.

Plan B der Fasenachtsgilde Giemaul

Bei den Kollegen der "Fasenachtsgilde Giemaul" Heidingsfeld sei erst einmal alles ganz normal in Planung, allerdings mit einem Plan B, der derzeit noch nicht kommuniziert wird. Die Garden trainieren, ein eigener Hygienebeauftragter kümmert sich um die Regeln. Für die ohnehin kurze Faschingszeit bis zum Aschermittwoch am 17. Februar steht eigentlich das 55-jährige Jubiläum der Fasenachtsgilde an. "Das ist natürlich traurig, dass unser 55-jähriges Bestehen ausgerechnet in diese Zeit fällt", so Gilde-Schriftführer Thobias Schepukat. Vom 11.11. bis Aschermittwoch stehen normalerweise an die 30 Veranstaltungen im Terminkalender. Derzeit könne man nicht zu 100 Prozent sagen, wie es weitergeht.

Carneval Club Concordia in Aschaffenburg

Weil ihr Herz an der Fasenacht hängt, werden die Fasenachter vom CCC (Carneval Club Corncordia) Aschaffenburg "irgend etwas in irgendeiner Form auf die Beine stellen“, verspricht Vorsitzende Marie Christine Kunkel. Der CCC habe bei der Stadt Aschaffenburg Termine geblockt für die Prunksitzung, das närrische Weiberspektakel und auch schon die Kapelle, die immer spielt. Das könne man auch absagen, wenn es notwendig werden sollte. Kunkel mischt auch bei der Interessengemeinschaft Aschaffenburger Fasenacht mit, die sich um Umzüge oder den Rathaussturm kümmert. Diese Veranstaltungen sieht sie sehr kritisch, denn wie solle man kontrollieren, ob Zuschauer die geltenden Distanzregeln einhalten. Auf den Wagen könne das kreative Faschings-Völkchen sogar noch damit umgehen und sich auch närrisch mit dem Thema "Plexiglas-Trennungssystem" auseinandersetzen, sagt die Fasenachterin dem BR.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!