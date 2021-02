Fasching in Unterfranken zu Corona-Zeiten

Die Narren müssen in diesem Jahr digitale Wege gehen, denn in Zeiten von Corona sieht alles etwas anders aus. Stundenlanges Schunkeln und Klatschen bei gemeinsamen Faschingsumzügen ist nämlich nicht möglich. "Wir leben weiterhin mit Kontaktbeschränkungen", sagt der Präsident des Fastnacht-Verbands Franken, Marco Anderlik, in Veitshöchheim bei Würzburg. "Karnevalisten sind sehr vorsichtige Menschen", daher verlagerten viele ihr feucht-fröhliches Treiben nun ins Netz – gezwungenermaßen.

Überlebenspakete mit Pappnase und Konfetti

Die Narren gehen durchaus kreativ um mit der Idee eines Faschings auf Distanz. In Heidingsfeld wurde ein Schaufenster-Fasching organisiert. Bunte Faschingszug-Plaketten, Kostüme und Masken an Schaufenstern sollen für närrische Stimmung sorgen. Kreativ waren auch die Narren in Schweinfurt mit einem Faschingsumzug im Mini-Format. Die Idee stammt von der Faschingsgesellschaft Schweinfurt, die einen Aufruf gestartet hat und verschiedene selbst gebastelte Wagen sammelt.

Hammelburger Pfarrer: Nicht in Weltuntergangsstimmung verfallen

Unter dem Motto "Cyberfasching – Prunksitzung absagen kann jeder" gibt es diverse Online-Auftritte von fränkischen Solisten und Kleingruppen mit Schunkelmusik, scharfzüngigen Sketchen und markigen Büttenreden. "Ich möchte nicht, dass wir alle in Weltuntergangsstimmung verfallen", sagt Pfarrer Thomas Eschenbacher, der in Hammelburg auch in diesem Jahr wieder eine Faschingspredigt vorbereitet hat.

Der Erlenbacher Carneval Verein 1960 erinnert dagegen mit einem speziellen Faschingslied an die vielfach trübe Fastnacht in der Corona-Krise: "Wenn das Ganze da mal rum ist, ja dann geb mer wieder Gas", singen die Unterfranken zu röhrenden Gitarrensounds.