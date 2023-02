Aschermittwoch in Franken: Wenn die Narren Geldbeutel waschen

Am Aschermittwoch ist der Fasching nicht überall vorbei, denn in Mittel- und Oberfranken treffen sich an diesem Tag noch einige Faschingsfreunde zum traditionellen Geldbeutel-Waschen. Die Narren ziehen dabei ihre leeren Geldbeutel durchs Wasser und hoffen, dass dadurch Geld hineinfließt.

Kupferbach und Kössein dienen als Geldbeutel-Wäscherei

In Oberfranken pflegen diese Tradition zum Beispiel die Karnevalsgesellschaften in Töpen im Landkreis Hof und in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel.

In Marktredwitz trifft sich das Prinzenpaar mit seinem närrischen Gefolge der verschiedenen Karnevalsgesellschaften um 10.45 Uhr an der Dörflaser Brücke. An langen Angeln lassen sie ihre leeren Geldbeuteln in das Flüsschen Kössein hinab, das mitten durch Marktredwitz fließt. Anschließend übergeben sie bei einem Katerfrühstück zum Abschluss der närrischen Saison wieder den Rathausschlüssel an Oberbürgermeister Oliver Weigel (CSU).

In dem kleinen Dorf Töpen ist traditionell um 13.00 Uhr der Kupferbach der Treffpunkt für das Geldbeutel-Waschen. Zuvor stärkt sich die ansässige Karnevalsgesellschaft beim Heringsessen im Dorfwirtshaus. Die kleine Gemeinde Töpen bei Hof gilt als eine der oberfränkischen Faschingshochburgen. Von den rund 1.200 Einwohnern sind über 300 Mitglied bei der Karnevalsgesellschaft (KaGe) Töpen.

Neustadt an der Aisch: Geldbeutel kommen in den Brunnen

Auch in Mittelfranken wird dem Brauch nachgegangen. In Neustadt an der Aisch werden die Geldbeutel im Brunnen am Marktplatz gewaschen. Durchgeführt wird die Aktion von der dortigen Fastnachtsgesellschaft. Um 12.00 Uhr geht es los, danach werden die nassen Geldbeutel vor der Sparkasse aufgehängt. Außerdem bekommt Bürgermeister Klaus Meier (SPD) seinen Rathausschlüssel zurück, der beim Rathaussturm am 11.11. erobert wurde.