Faschingsauftakt in der Pandemie: wie Schwabens Narren feiern

Im Allgäu läuten die Faschingsvereine die 5. Jahreszeit um 11 Uhr 11 unter Corona-Bedingungen ein. In Memmingen gibt es statt eines großen Rathaussturms mit Umzug und Garde-Auftritten nur eine kleine, symbolische Schlüsselübergabe: der Rathausschlüssel und damit auch die Macht wird von Oberbürgermeister Manfred Schilder an die Kindergarde übergeben.

Das Prinzenpaar mit Corona-Masken?

Auch in Kempten halten sich die Narren an die geltenden Corona-Regeln. Da die Präsentation des Prinzenpaars und die Eröffnung des Faschings aber sowieso immer draußen auf dem Rathausplatz abgehalten wird, kann sie nach Angaben des Kemptener Faschingsvereins fast wie immer stattfinden. Man überlege sich aber, angesichts der hohen Zahl der Corona-Infektionen Masken zu tragen. Ganz virtuell beginnt der Fasching in Pfaffenhausen: Die Pfaffelonia präsentiert das Prinzenpaar online auf ihrer Internetseite.

Dillingen: Kein langes Zusammenstehen vor dem Rathaus

In Höchstädt übernehmen die Narren unter 2G-Bedigungen das Rathaus und auch in Dillingen wird Oberbürgermeister Frank Kunz den Rathausschlüssel an die Narren abtreten. Allerdings findet die traditionelle Übergabe ohne langes Zusammenstehen draußen vor dem Rathaus statt.

Das Hollaria-Prinzenpaar wird online vorgestellt

Auch viele andere Faschingsvereine habe ihre kleinen Auftakt-Veranstaltungen nach draußen verlegt. Andere Vereine nutzen das Internet: Das neue Prinzenpaar der Hollaria Augsburg wird ab 15 Uhr in einem Livestream vorgestellt. Entweder alle oder gar keiner, heißt es bei den Höchstädter Schlossfinken. Daher wurde die festliche Abendveranstaltung zum Faschingsstart – wie bei vielen anderen Vereinen auch – mit großem Bedauern abgesagt.

