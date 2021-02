Fasching in Corona-Zeiten: Narren machen die Stadt sauber

Die Idee zur "Familien-Faschings-Ramadama"-Aktion hatte die Regensburger Karnevalsgesellschaft Narragonia. Mitmachen kann aber ganz Bayern, sagt Faschingspräsident Erich Lichtl. Wer im Kostüm zum Müllsammeln geht und ein Foto davon bis zum Aschermittwoch einschickt (info@narragonia.de), kann sogar kleine Preise gewinnen. "Alles ist so ruhig und alles ist so staad. Wir hoffen, dass sich am Faschingswochenende noch viele in ein lustiges Kostüm schmeißen und zeigen, dass Bayern Corona doch noch etwas Lustiges abgewinnen kann", sagt Lichtl.

Corona-Regeln werden beachtet

Ihm ist allerdings wichtig, dass sich alle Teilnehmer an die derzeit geltenden Regeln halten, denn die Kontaktbeschränkungen gelten auch für Narren. In der Familie sei das aber kein Problem. So auch für die drei Schwestern Antonia, Franziska und Johanna Krug, die zusammen mit ihrer Mutter Bernadette bereits rund um die Steinerne Brücke Müllsammeln waren.

Zigarettenreste, Kassenzettel, Masken

Verkleidet als Indianerin, Leopardin, Fee und Clown haben sie vor allem weggeworfene Zigarettenstummel gefunden. Aber auch Flaschenverschlüsse, Kassenzettel und weggeworfene Masken lagen auf den Gehwegen und in den Grünflächen. Auch wenn der Müll ärgerlich ist, im Kostüm macht die Familie zumindest den Passanten Freude, sagt Bernadette Krug im Clowns-Kostüm. "Wir sind überrascht, dass wir doch so viel gefunden haben. Aber ich glaube, die Leute fanden es sehr lustig. Insofern war es ein schöner Nachmittag."