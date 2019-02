Bayern im Faschings-Fieber

Mit der diesjährigen "Fastnacht in Franken" verbindet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nicht nur positive Erinnerungen: Er habe sehr gelitten in diesem Jahr, sagte der CSU-Chef beim Empfang der bayerischen Abordnungen der Karnevals-, Faschings- und Fastnachtsverbände in der Münchner Staatskanzlei. Der Grund: Anders als in den Vorjahren war Söder nicht in aufwändigem Kostüm in Veitshöchheim erschienen, sondern im für Ministerpräsidenten üblichen Smoking. Nackt habe er sich gefühlt, so Söder im Nachhinein, auch das nächtliche Abschminken habe ihm gefehlt. Er schließe daher nicht aus, dass er sich im kommenden Jahr wieder verkleiden werde.

Söder lobte die Arbeit der Verbände im Freistaat - es gebe qualitativ in ganz Deutschland nichts besseres als den bayerischen Fasching. Auf die Einladung des Ministerpräsidenten waren rund 150 Gäste in den Kuppelsaal der Staatskanzlei gekommen, unter ihnen Prinzenpaare, Tanzgruppen, Musikkapellen und Brauchtumsgruppen.

Weiberfasching in Franken

Vielerorts in Bayern wird heute der Weiberfasching gefeiert. Traditionell empfangen etwa Landrat und Oberbürgermeister in Fürth die närrischen Gesellschaften. Auch die Rathäuser in Rieneck und Neustadt am Main werden von den "Weibern" in Beschlag genommen, und in Lohr beginnt der Weiberfasching am Abend in der Altstadt.

In Dietfurt an der Altmühl zieht der traditionelle chinesische Faschingszug durch die Stadt - inklusive Kaiser, Garde und einem riesigen Drachen. In Dorfen findet der "Hemadlenzn"-Umzug statt, der in langem, weißem Nachthemd, passender langer Unterhose und schwarzer Schlafmütze begangen wird. Und in Amberg sind die Hexen los: Tausende Feiernde werden auf dem Marktplatz erwartet, um den "unsinnigen Donnerstag" zu begehen. Auch anderswo wird's magisch: In Lauingen und Gundelfingen heißt das Hexenspektakel allerdings "Gumpinger Donnerstag".