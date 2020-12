Abriss? Zoff um Farm mit Therapie-Eseln am Ammersee

Seit März ist der Hof vom Abriss bedroht. Seitdem hangelt sich Betreiberin Anahid Klotz von einer Frist zu nächsten. Das geht nicht nur an die Nerven, sondern hat schon tausende Euro an Anwaltskosten verschlungen. Der Hintergrund: Der seit 2005 aus Steuergründen als Gewerbe angemeldete Betrieb zwischen Pähl und Fischen setzt Esel bei pädagogischen Projekten oder in der Freizeitgestaltung ein. Vor allem aber tragen die Tiere zur Therapie behinderter oder traumatisierter Menschen bei. Die elf Esel besuchen Altenheime, Kindergärten und Schulen.

Behörden machen Druck gegen Eselfarm

Die Behörden stellen immer neue Forderungen. So wurde vor wenigen Wochen etwa ein Nutzungsverbot von Wohnhaus, Toiletten und Misthaufen ausgesprochen. Dieser Druck seitens der Behörden sei ungewöhnlich, sagt Anne Franke, Landtagsabgeordnete der Grünen und Mitglied im Petitionsausschuss. Normalerweise gelte "Waffenstillstand", solange der Petitionsausschuss noch nicht entschieden hat.