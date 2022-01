Kinderwagen rollt mit Zweijährigem in die Loisach

Ein zweijähriger Bub ist am Donnerstag in seinem Kinderwagen liegend bei Farchant in die Loisach gestürzt. Das Kind erlitt lebensgefährliche Unterkühlungen. Das Unglück passierte, als die 59 Jahre alte Großmutter mit ihrem Enkel und dessen 17-jähriger Schwester unterwegs war, wie die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen berichtete.

Wassertemperatur nur sechs Grad

In einem unbeobachteten Moment rollte der Kinderwagen mit dem Jungen in den Fluss. Der Wagen wurde vom eiskalten Wasser mitgerissen. Die Großmutter und die 17-Jährige sprangen sofort hinterher, um den Zweijährigen zu retten.

Erst 150 Meter flussabwärts gelang es den beiden, den Jungen mit dem Kinderwagen aus dem Wasser zu ziehen. Die Loisach hat laut Messstation des Bayerischen Landesamts für Umwelt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen derzeit eine Wassertemperatur von unter sechs Grad Celsius.

Bub inzwischen außer Lebensgefahr

Der Zweijährige musste mit lebensgefährlichen Unterkühlungen ins Klinikum gebracht werden. Sein Gesundheitszustand ist laut Polizei inzwischen aber stabil. Seine fast erwachsene Schwester erlitt bei der Rettungsaktion starke Unterkühlungen und musste deshalb ebenfalls ins Krankenhaus. Nur die 59-jährige Großmutter musste nicht in die Klinik, obwohl sie auch im eiskalten Wasser war.