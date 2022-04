Von wegen Amsterdam: Ausstellung zeigt Augsburgs erste Tulpen

Soweit man heute weiß, ist vor 465 Jahren die erste Tulpe aus dem Orient nach Europa gekommen. Jedoch nicht nach Holland, das heute als das Tulpenland schlechthin gilt. Nein, zunächst gelangte die Tulpe in die Fuggerstadt Augsburg. Das zeigt jetzt eine farbenprächtige Ausstellung in der Augsburger Staats- und Stadtbibliothek in der Schaezlerstraße.

Drapiert auf lila Seidenpapier

Bibliothekschef Karl-Georg Pfändtner öffnet die Tür zum ehrwürdigen Cimeliensaal. Dort liegen sie, in hohen Glasvitrinen, auf lila Seidenpapier: strahlend farbige Tulpen-Aquarelle. Die Bilder stammen aus bis zu 400 Jahre alten Blumen- und Tulpenbüchern des Bestands der Staats- und Stadtbibliothek.

Tulpen für die Fugger

Denn was kaum einer weiß: In Augsburg blühte nach heutigem Kenntnisstand vor 465 Jahren die erste aus dem Orient importierte Tulpe in ganz Mitteleuropa, lange bevor die Blume Holland erreichte, erzählt Bibliotheksleiter Karl-Georg Pfändtner. "Die Zwiebeln kamen aus dem Osmanischen Reich, über eine Gesandtschaft, da waren auch Leute dabei, die höchstwahrscheinlich für die Fugger Tulpen mitgebracht haben."

Tiefrot - die erste Augsburger Tulpe

Überliefert ist das durch ein Aquarell, das eine tiefrote Tulpe zeigt. Das Bild erhielt der Züricher Naturforscher Conrad Gessner 1557 aus Augsburg. Zwei Jahre später reiste der Schweizer dann an den Lech, um den Tulpengarten des Kaufmanns Johann Herwart höchstselbst in Augenschein zu nehmen.