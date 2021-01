Farbe in dunklen Corona-Tagen: Grußkarten für die Uniklinik

Oft wurde Pflegekräften und Ärztepersonal in der Corona-Zeit schon symbolisch Beifall geklatscht. Am Uniklinikum Würzburg (UKW) haben es die Beschäftigten jetzt schriftlich, dass man ihren Einsatz wertschätzt. Lauter bunte Heftchen mit Grußkarten flatterten ihnen kürzlich ins Haus. Die enthielten Danksagungen, aber auch gute Wünsche für die Patienten des Klinikums.

Kreative Idee im Freiwilligen Sozialen Jahr

Hinter der Aktion stehen sieben junge Frauen, die gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Region Mainfranken absolvieren – in Kindergärten, Grundschulen, Behinderteneinrichtungen und Kliniken. Gemeinsam hatten sie ein Projekt entwickelt, bei dem Kinder und Erwachsene aus ihren jeweiligen Einsatzstellen die fröhlichen Grußkarten gestalten konnten. Mehrere Gute-Besserungs- beziehungsweise Danke-Karten wurden dann zu kleinen Heften zusammengefasst. Isabel Poßer und Alissa Rügamer, die gerade ihr FSJ an der Grundschule Eisingen-Waldbrunn und in der Kitzinger Kindertageseinrichtung St. Michael leisten, haben die Heftchen kürzlich ausgeliefert.

Grußkarten mussten zuerst "in Quarantäne"

Am Uniklinikum gingen die Werke im Sinne des Corona-Infektionsschutzes sicherheitshalber für mehrere Tage "in Quarantäne", bevor sie an die Patientinnen und Patienten und die Klinikbeschäftigten ausgegeben wurden. In deren Namen bedankte sich jetzt Prof. Dr. Jens Maschmann, der Ärztliche Direktor des UKW, herzlich für die kreativen Zeichen der Anteilnahme und Wertschätzung.