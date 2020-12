FAQ - Wie Sie Ihr Geld sicher durch die Krise bekommen

Kann ich die Arbeit im Homeoffice von der Steuer absetzen? Lohnt es sich überhaupt noch zu sparen? Gibt es in der Corona-Krise sichere Geldanlagen? Welche staatlichen Hilfen kann ich beantragen? Wie Sie finanziell durch den Corona-Winter kommen, klären wir mit dem Finanzexperten und Chefredakteur des Geldratgebers Finanztip Hermann-Josef Tenhagen.

Soll ich mein Geld auf der Bank lassen?

"Grundsätzlich ist Geld auf der Bank erstmal ganz gut aufgehoben", sagt Tenhagen. Denn bis zu 100.000 Euro sind dort in jedem Fall geschützt. Das Geld kann dort so schnell also nicht wegkommen.

Wo kann ich Angespartes noch anlegen?

Eine Möglichkeit, so Tenhagen, sei breit gestreut und weltweit in Indexfonds zu investieren, statt in einzelne Aktien. Allerdings nur mit Geld, "das man die nächsten zehn oder 15 Jahre nicht braucht", so der Finanzexperte. Wer nicht langfristig investiert, zockt – und das ist keine sichere Geldanlage. Hermann-Josef Tenhagen rät, in Aktien-Index-Fonds für die nächsten 15 Jahre zu investieren. Das, so würden es die Daten zeigen, habe immer zu einer positiven Rendite von etwa sieben Prozent geführt.

Wo kann ich Verdienstausfälle angeben und mir das Geld zurückholen?

Wer nachweisen kann, dass er seine Kinder weder in die Kinderbetreuung geben, noch Arbeit und Familie im Homeoffice vereinen kann, darf einen Verdienstausfall von 67 Prozent beantragen. Wer zwei kleine Kinder hat, braucht nicht einmal diesen Nachweis. Denn in solchen Fällen, so die Regel, ist Arbeit in den eigenen vier Wänden nicht mehr möglich.