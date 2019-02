Fans im niederbayerischen Simbach feiern New England Patriots

Auch in Niederbayern haben zahlreiche American Football Fans den Super Bowl bis zum frühen Morgen live verfolgt. So haben unter anderem die Kirchdorf Wildcats eine Super Bowl Party veranstaltet, zu der rund 150 Besucher gekommen waren. Darunter auch viele Fans der New England Patriots, die sich über den sechsten Erfolg von Quarterback Tom Brady freuen konnten. Um vier Uhr morgens stand der 13:3 Erfolg der Patriots gegen die Los Angeles Rams fest.

Langes Wachbleiben lohnt sich für Fans

Die lange Nacht, aus Sicht der Footballfans hat sie sich gelohnt. "Ich bin vollkommen fertig mit den Nerven!" oder "Football ist der geilste Sport der Welt", sagten die Fans am BR-Mikro.

American Football in Niederbayern etabliert

American Football hat sich in Niederbayern inzwischen fest in der Sportwelt etabliert. So spielen die Passau Pirates in der dritten, die Straubing Spiders in der zweiten und die Kirchdorf Wildcats in der ersten Liga, der GFL. Das erste Heimspiel der neuen Saison bestreiten die Kirchdorf Wildcats am 18. Mai gegen den deutschen Meister Schwäbisch Hall Unicorns.