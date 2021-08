Fans dürfen zurückkehren - Erleichterung bei Augsburger Panthern

„Wir rechnen zum ersten Heimspiel gegen Iserlohn mit einer Kapazität von 5.589“, sagte Panther-Pressesprecher Stefan Esch dem BR auf Anfrage und zeigte sich erleichtert, dass die lange Zeit ohne Anhänger im Stadion nun wohl endlich zu Ende geht. Eine finale Absprache mit dem Augsburger Gesundheitsamt steht allerdings noch aus.

Augsburger Panther-Fans müssen im Stadion Maske tragen

Wenn das Gesundheitsamt zustimmt, dann dürfen wieder 5.589 Fans in die Halle. Allerdings müssen die Fans dann auch am Sitz- oder Stehplatz dauerhaft eine Maske tragen. Auch der Ausschank von Alkohol ist untersagt, so die Ankündigung der Bayerischen Landesregierung.

Veranstalter haben die Wahl: Corona-Abstandsregeln oder Masken

Nach der Vorgabe der Regierung können Hallensport-Veranstalter wie die Panther selbst entscheiden, ob sie in ihren Hallen die 1,5 Meter-Abstandsregeln einhalten und dafür auf eine Maskenpflicht am Platz verzichten. Oder ob sie eine Kapazität von bis zu 5.000 Personen ohne Berücksichtigung der Abstandsregel voll ausschöpfen, dann allerdings eben auch am Platz mit Maskenpflicht.

Augsburger Panther entscheiden sich für Masken und mehr Fans

Bei den Panthern war die Entscheidung für die zweite Variante laut Esch schnell gefallen, da ein kostendeckender Betrieb der Eishalle unter Einhaltung der 1,5-Meter-Abstandsregel nicht möglich sei. Eine Zuschauerkapazität von dann nur noch rund 1.500 reiche hierfür nicht aus, so Esch. Erst vergangene Woche hatten die Panther ein Testspiel gegen Bietigheim noch ohne Fans ausgetragen.

Nicht alle Plätze im Curt-Frenzel-Eisstadion dürfen besetzt werden

Die Zahl von 5.589 Zuschauern kommt so zustande: Bei einer Kapazität über 5.000 dürfen laut Staatsregierung die übrigen Plätze zu 50 Prozent genutzt werden. Das Curt-Frenzel-Eisstadion in Augsburg hat eine grundsätzliche Kapazität von 6.178 Plätzen.