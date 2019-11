Fanmärsche und Sicherheitszone zum Frankenderby in Fürth

Die Polizei geht davon aus, dass es wegen des Spiels zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (24.11.19) von 8.00 Uhr morgens bis etwa gegen 17.00 Uhr zu Beeinträchtigungen im ganzen Fürther Stadtgebiet kommt. Das Derby beginnt um 13.30 Uhr im Fürther Sportpark. Die Polizei schätzt das Derby als Spiel mit hohem Risiko ein.

Sperrungen und Halteverbote

Rund um das Stadion am Laubenweg wird eine Sicherheitszone mit Halteverboten und Straßensperren eingerichtet. Die Grenzen des von der Polizei eingerichteten Sicherheitsbereichs bilden die Kronacher Straße, die Storchenstraße, der Frankenschnellweg sowie die Erlanger Straße. Zudem darf auch in der Fürther Mauerstraße und der Alte Reutstraße nicht geparkt werden.

Fanmärsche zum Stadion

Ein weiterer Grund für Sperrungen sind die angekündigten Fanmärsche. Die Polizei geht davon aus, dass die Fanmärsche von der U-Bahnstation Fürth Stadthalle über die Kapellenstraße und die Ludwigsbrücke bis zum Laubenweg zu Behinderungen führen.

Regeln für Clubfans

Der 1. FC Nürnberg bittet seine Fans, die ab 9.00 Uhr am Nürnberger Hauptbahnhof eingerichteten Sonder-U-Bahnen zu verwenden, die direkt zur Stadthalle in Fürth fahren. Clubfans, die zum Ronhof laufen wollen, sollen sich in der Würzburger-Straße in Fürth (Höhe Saturn) treffen und von dort zum Stadion laufen. Zudem listet der 1. FC Nürnberg auf seiner Homepage auch genau auf, welche Fan-Utensilien erlaubt sind und welche Stadioneingänge die Clubfans benutzen sollen.

Betretungsverbote für Fürth Fans

Aus Sicherheitsgründen haben einige Fürth-Fans von der Stadt ein Betretungsverbot der Sicherheitszone um das Fürther Stadion erhalten, das vom Verwaltungsgericht bestätigt wurde. Ein Fan hatte einen Eilantrag gegen das Verbot gestellt.

Sonder-U-Bahnen und -Busse im Einsatz

Für Autofahrer stehe der Großparkplatz an der Ikea in der Hans-Vogel-Straße bereit. Neben Sonder-U-Bahnen werden ab dem Fürther Hauptbahnhof auch Sonderbusse zum ausverkauften Stadion eingesetzt. Auch nach dem Spiel stehen Shuttlebusse und Sonderzüge für die Fans zur Verfügung.