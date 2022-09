Familienvater droht zu erblinden: OP in Kuba als letzte Hoffnung

Samuel und Luis kann es nicht schnell genug gehen: Die fünfjährigen Zwillinge klammern sich an den Rahmen der Drehscheibe am Herzogenauracher Spielplatz. Papa Tobias schiebt nochmal an. Sein Blick klebt an den beiden Jungs, mit dem Kopf folgt er den Umdrehungen, kann kaum noch mithalten. Tobias Köppe ist konzentriert: "Ich sehe wie im Tunnelblick. Ich muss halt dann mit dem Kopf einfach weiter nach links und rechts drehen, damit ich die Kinder fokussieren kann", beschreibt Tobias Köppe sein Sichtfeld.

Tobias' Wunsch: Die eigenen Kinder aufwachsen sehen

Retinitis Pigmentosa nennt sich der Gendefekt, durch den schubweise Tobias Köppes Sehzellen absterben. Noch sieht er 20 beziehungsweise 40 Prozent scharf – ein Ausflug zum Spielplatz ist damit noch möglich, doch der nächste Schub kann jederzeit kommen. Dem 33-Jährigen bereitet das Sorge: "Dass ich auf jeden Fall blind werde und meine Kinder nicht mehr aufwachsen sehe, das ist meine größte Angst", sagt er.

Die letzte Hoffnung: eine Behandlung auf Kuba

Tobias Köppe will sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und alles dafür tun, sein verbleibendes Augenlicht zu behalten. Er recherchiert im Internet, wühlt sich durch Foren und wird fündig. Eine Behandlung verspricht zumindest den schlimmeren Verlauf der Krankheit aufzuhalten – ein operativer Eingriff, der jedoch nur auf Kuba durchgeführt wird. Dabei setze man, so hat Köppe rausgefunden, ein Implantat ein und verhindere damit das Fortschreiten der Krankheit.

"Kuba-Therapie" gilt in Deutschland als umstritten

Tobias Köppe rechnet mit Kosten von rund 25.000 Euro für Reise, Behandlung und Aufenthalt. Dabei ist er auf Spenden angewiesen, denn die Krankenkasse zahlt diese Therapie nicht. In Deutschland gilt die "Kuba-Therapie" als umstritten: Die Selbsthilfevereinigung Pro Retina Deutschland e.V. rät von der Therapie ab, der Verband deutscher Augenärzte und die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft warnen in einer Stellungnahme vor fehlenden Studien zur Wirksamkeit.

Gentherapie keine Option

Tobias Köppe ist die Kritik an der Behandlung bewusst – der Entschluss ist trotzdem gefasst: "Es ist meine letzte Chance. Ich bin im Endstadium, also warum nicht ausprobieren", sagt er. In Deutschland gebe es eine Gentherapie zur Behandlung von Retinitis pigmentosa. Köppe habe dafür vor drei Jahren die nötige Genanalyse machen lassen. Ergebnis: "Mein Gen ist nicht kompatibel und ist noch nicht bekannt und deshalb bin ich leider nicht bei dieser Therapie dabei", erzählt Köppe.

Seit seiner Geburt leidet Tobias Köppe an der Augenerkrankung. Er hat seinen Alltag an die Krankheit angepasst, hat eine Umschulung zum Kaufmann für Büromanagement für Blinde und Sehbehinderte gemacht, kann so seinen Leben fast ohne Unterstützung meistern. "Man muss da eine positive Einstellung haben, sonst funktioniert das sowieso nicht", sagt Tobias Köppe. Optimismus, der auch in den Sozialen Medien ankommt: unzählige Spenden sind bereits eingegangen. Bis zu seinem Ziel fehlen ihm noch 7.000 Euro – im Kopf sitzt er jedoch bereits jetzt so gut wie im Flieger nach Kuba.